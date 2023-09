“No hemos fallado, ni vamos a fallar”: AMLO descarta ruptura con familiares de los 43

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana al Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) por la investigación que realizan sobre el caso de Ayotzinapa, y señaló que no existe un rompimiento en la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En su conferencia de prensa matutina, acusó que organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de la Naciones Unidos (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), quieren “manchar” y “descalificar” la investigación que realiza el Gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de los estudiantes.

“Nada más les preguntaría yo a estos pseudodefensores de derechos humanos, de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran en dónde se tienen a tantos presos por un delito de desaparición como este, muy lamentable. ¿En dónde hay dos generales presos, 20 oficiales del Ejército o soldados, un Procurador de Justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde? ¿En qué país? Y todavía no terminamos, sigue la investigación”, cuestionó.