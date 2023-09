AMLO rechaza iniciativa de Morena para que expresidentes sean senadores; “zafo”, dice

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy la iniciativa del Senador morenista Alejandro Rojas Díaz para que expresidentes mexicanos ocupen un lugar en el Senado de la República una vez que concluyan sus mandatos, pues reiteró que se jubilará de la política y se dedicará a escribir libros.

López Obrador volvió a mencionar que una vez que termine su mandato el próximo 1 de diciembre de 2024, se retirará de vida pública y se irá a su rancho en Palenque, Chiapas, a escribir libros, y que incluso borrará sus cuentas de redes sociales de X, antes llamada Twitter, y de Facebook.

“Yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra. A mí me queda un año y 10 días, y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes. Voy a cancelar completamente mi Twitter, mi Face[book]. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque, es un tema vedado. No podemos hablar”, apuntó.