Ferromex trabaja para restablecer tráfico de trenes y evitar riesgos para migrantes

La empresa mantuvo destacó como prioridad analizar el cuidado de la integridad de los migrantes y las condiciones de seguridad en las rutas impactadas.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- A un día de que la línea de transportes de carga Ferromex, de Grupo México, suspendiera temporalmente el tráfico de trenes con destino al norte del país ante el incremento de migrantes, se instrumentó a un monitoreo continuo para evaluar los riesgos que representa.

“Hora tras hora se evalúan las condiciones de riesgo y se ha determinado el restablecimiento del tráfico ferroviario seguro sólo en las rutas en las que no existen condiciones de riesgo elevado”, aseguró en un comunicado.

La empresa ferroviaria detalló que también mantiene en vigilancia la presencia de personas migrantes cerca de las rutas impactadas por los movimientos hacia la frontera norte del país.

🇲🇽🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Video muestra un tren de FerroMex conocido como la Bestia va repleto de migrantes que salen de Zacatecas con dirección a la frontera de Piedras Negras en Coahuila sur en la frontera sur de Estado Unidos. 📹 Griff Jenkins / Fox News pic.twitter.com/GLNHEmljbe — Noti OccidenteSV (@NOccidente23046) September 17, 2023

Ante este contexto, Grupo México informó que mantiene comunicación permanente con autoridades del Gobierno federal y de las entidades federativas por las que pasa esta ruta.

En su mensaje, Ferromex reiteró su voluntad de contribuir a una solución que garantice la continuidad de las operaciones y la prestación de un servicio de carga seguro y de calidad para los usuarios y para el entorno.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó esta mañana la paralización de parte de los trenes de carga de la empresa ferroviaria Ferromex ante los cientos de migrantes que se suben a los vagones para tratar de llegar al norte del país, aún a riesgo de perder la vida.

Durante su conferencia matutina, López Obrador manifestó extrañeza por la forma en que Ferromex informó la paralización y agregó que luego del anuncio “se echaron a andar los trenes”, pero no ofreció detalles.

Sin hacer ninguna mención a los varios cientos de migrantes que están utilizando los vagones de los trenes para tratar de llegar a la frontera norte, el gobernante indicó que “estamos trabajando con el tema migratorio constantemente” y sostuvo que “hay que proteger a los migrantes”.

Ferromex, que forma parte de la corporación Grupo México, informó la víspera en un comunicado que paralizó temporalmente las operaciones de 60 trenes de carga, que cubren las rutas hacia el norte del país, ante el “severo riesgo” que representa para los migrantes la utilización de estos ferrocarriles para transportarse.

Tras las declaraciones del mandatario la empresa dijo a The Associated Press que “se han movido aquellos [trenes] de los que se han bajado las personas migrantes, pero los otros siguen detenidos”, pero no dio cifras.