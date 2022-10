Kompromat: El expediente ruso, inculpar cuando se es “enemigo” del sistema

Kompromat llega a ensalzar la selección de la edición 26 siendo el único thriller del repertorio. El expediente ruso llega a salas en su idioma original de manera simultánea en más de 70 ciudades alrededor de la República Mexicana gracias al 26 Tour de Cine Francés.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– Kompromat: Táctica militar que es usada para inculpar injustamente de un brutal crimen a una persona. Una practica que consta en reunir documentación, ya sea de servicios de seguridad o creados completamente, para afectar a alguien, un enemigo en común.

Kompromat: El expediente ruso, cinta del francés Jérôme Salle, es una historia basada en hechos reales sobre un hombre víctima de esta táctica, y que ahora forma parte de la selección del Tour de Cine Francés en su edición 26.

El filme cuenta la vida de Mathieu Roussel (Gilles Lellouche), un diplomático francés radicado en Siberia, al que una mañana las autoridades irrumpen su casa cuando comía con su pequeña hija para ser arrestado. De un momento a otro la vida de este hombre cambia radicalmente al ser inculpado por posesión de pornografía infantil y es encarcelado injustamente.

Él no entiende la situación, un día antes su mayor problema era que su esposa, y madre de su hija, deseaba volver a Francia y dejar con ello su relación atrás. Ahora aquel funcionario comparte celda con criminales peligrosos.

Mathieu es una víctima más de Kompromat.

“Quería a un actor muy francés, es decir, a un actor que tuviera un contraste con el mundo en el que de pronto se veía hundido. Lellouche es un actor formidable y tiene una calidad inmensa. A mí me gustan los actores que generan empatía, es importante, porque seguimos las aventuras de este hombre, y muy a menudo estamos solos con él. Era importante que este actor generara emoción, nos diera la mano, incluso si no había diálogo con otros actores, tenía que transmitirnos emociones y era importante que este actor fuera muy bueno”, destaca Jérôme Salle en un encuentro con medios de México en el que SinEmbargo estuvo presente.

La vida tranquila de Roussel se torna en una persecución mortal cuando decide evadir a la ley y a los servicios secretos rusos (FSB) que no le dan la oportunidad de defender su inocencia, pero no estará sólo, pues una aliada se convertirá en una pieza importante en la búsqueda de su libertad.

Pero, ¿por qué él?, ¿qué hizo para estar en la mira?, ¿en qué momento se vio involucrado algo así?

Kompromat: El expediente ruso fue escrita por Jérôme Salle al lado Caryl Ferey. Una historia que partió del caso de un hombre en la vida real, pero que se hizo en total libertad adaptativa para respetar la vida de su protagonista.

El guión fue escrito tres años atrás, mucho tiempo antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Jérôme Salle nunca imaginó que con el contexto actual, su película tomara otra relevancia.

“El paralelismo entre la película y la guerra es obvio para todos los espectadores. Yo hice esta película porque yo descubrí a Rusia cuando fui a hacer la promoción de una película que yo había hecho. Justo me pareció un país fascinante, con una cultura increíble, descubrí personas excepcionales, pero también descubrí una especie de diferencia cultural, una brecha con el Gobierno, hay una violencia sistémica en el país y me parecía percibir, debido hasta brecha, la semilla de una confrontación, percibí una voluntad de empezar a separarse de occidente por parte de algunas personas”, cuenta el director.

“Algunas personas sentían desprecio hacia nuestra democracias occidentales, me pareció interesante hablar de esto y hacer un retrato de la Rusia de hoy a través de esos oficiales del FSB, pero también a través de las personas sencillas como uno de mis personajes en la película”, agrega.

El cineasta explica que pese a todo lo verdaderamente “complicado fue el COVID, que la situación geopolítica”. Pues antes de empezar el rodaje se decidió que la cinta fuera filmada Lituania, un país que los recibió con los brazos abiertos, pues filme en Rusia parecía algo “imprudente”.

“Me parecía interesante presentar en Francia y el occidente lo que es Rusia en la actualidad porque me da la impresión de que las personas no se dan realmente cuenta de la gran diferencia de la percepción del mundo y de los valores que se vuelven poco a poco a más diferentes. Ese tema me interesaba”, cuenta.

La tensión en Europa crece a medida que la guerra avanza, un conflicto que ya suma más de ocho meses. Kompromat: El expediente ruso es como mirar por una pequeña rendija al sistema carcelario de Rusia y la violencia sistemática que se extiende por todos sus niveles.

A Jérôme Salle le parece oportuna la salida de la cinta a las salas para comprender mejor lo que sucede con Rusia:

“Me parecía interesante estrenar la película ahora, esto asustó mucho a los distribuidores franceses porque cuando la gente prende su televisor está todo el tiempo oyendo hablar de Rusia y la Guerra, el conflicto, los discursos de Putin, a los mejor no van a tener ganas de ver en e cine de ver algo que se parece tanto a la realidad, pero la gente tiene una curiosidad, dice ‘a lo mejor con esta cinta lo puedo entender mejor”.

Kompromat llega a ensalzar la selección de la edición 26 siendo el único thriller del repertorio. El expediente ruso llega a salas nacionales en su idioma original de manera simultánea en más de 70 ciudades alrededor de la República Mexicana gracias al 26 Tour de Cine Francés.

“Yo sólo trato de parar historias que conmuevan a la gente, que animen a la gente a salir de su casa para ir a una sala de cine para compartir una experiencia de ver una película todos juntos”.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.