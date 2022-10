AMLO, contento porque “hay relevo a la vista”; no van a regresar los corruptos, dice

El mandatario mexicano dijo que el tener un relevo a la vista es una garantía de que se va a seguir adelante con la transformación del país.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves sentirse contento de que “entregará la estafeta” a quien continúe con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Además, aseguró que “los corruptos” no regresarán al poder.

“Estoy seguro de que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar. Estoy seguro de eso, eso me tiene muy contento porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito, no. Ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

“Ya se echó a andar este proceso, pero lleva más tiempo. Nos faltan 23 meses, menos de dos años, pero vamos a hacer todavía muchas cosas y estoy muy contento porque hay relevo a la vista. Eso es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país”, añadió.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que él ya no estará en el 2024 porque se retirará: “Entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo. Políticamente, desaparezco, no quiero ser cacique, líder moral, ya no quiero dar consejos, no voy a hablar de política, ni siquiera con mis hijos, con mi familia, nada, ya termino mi ciclo, y ya van a venir otros”.

El pasado 6 de octubre, el mandatario federal expresó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, son “como sus hermanos”.

López Obrador señaló a los tres principales aspirantes de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, donde se elegirá a su sucesor en el cargo.

No obstante, Morena ha dicho que definirá a través de encuestas al candidato presidencial. Los finalistas, es decir, quienes mejor posicionados salgan de la primera medición, se cruzarán cara a cara en un segundo ejercicio, de donde saldrá el candidato para la Presidencia en 2024.

Tanto Sheinbaum como Ebrard, así como otros aspirantes, entre ellos Adán Augusto López, y el Senador Ricardo Monreal han llamado a la unidad interna, pero Ebrard y Monreal, por ejemplo, han pedido en reiteradas ocasiones que haya “piso parejo”.

López Obrador ha mencionado a Sheinbaum, a Ebrard, a Adán Augusto y a otros miembros de su Gabinete como posibles sucesores aptos para la labor, incluidas a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y a Tatiana Clouthier, quien este jueves renunció a su cargo como Secretaria de Economía.