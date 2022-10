Conductor del Metro que manejó ebrio es denunciado por tentativa de homicidio

Luego de la viralización en redes de videos de un conductor del Metro en aparente estado de ebriedad, autoridades capitalinas han aplicado medidas administrativas y penales contra el extrabajador del STC.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se presentó una denuncia penal contra el exconductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro luego de que fuera denunciado en redes sociales por conducir en aparente estado de ebriedad.

“En este caso no solamente hubo medidas administrativas, sino que se presentó denuncia penal”, dijo.

Al ser interrogada al respecto, señaló que el director del Metro, Guillermo Calderón, trabajará en el fortalecimiento de las medidas de supervisión del personal para evitar que se repitan incidentes de este tipo.

“Todas las medidas de inspección que tienen que realizarse previas para fortalecer que ninguno de los conductores del Metro evidentemente no venga alcoholizado y menos, o algunas otras cuestiones que a veces ocurren: que si van con el celular, que si van escuchando música, que no es la generalidad, obviamente, sino ocurre a veces, entonces el director del Metro está estableciendo medidas para que esto no ocurra porque finalmente es la protección de la ciudadanía”, añadió durante conferencia de prensa.

La denuncia se inició por el presunto crimen de tentativ de homicidio y ataques a las vías de comunicación, la cual fue asentada en la carpeta CI-FICUH/STCMZV/UI-2 C/D/00205/10-2022.

El pasado 17 de octubre, usuarios del Metro denunciaron a través de redes sociales a un conductor que presuntamente estaba manejando en aparente estado de ebriedad.

Distintos usuarios grabaron videos y tomaron imágenes del conductor, a quien acusan de estar alcoholizado. El sujeto fue escoltado por policías al bajarse de la unidad, en la estación Xola de la Línea 2 del Metro.

En el video se muestra cómo la Policía Bancaria e Industrial (PBI) lo escolta, mientras usuarios del transporte público lo encaran por la presunta imprudencia. El operador abrió erróneamente el lado de puertas contrario al llegar a la estación de Xola.

En otro video, se observa al operador soplando en el aparato de detección de grados de alcohol diciendo: “Tírenme paro para que no me corran”.

Da positivo a la prueba de alcoholemia conductor del metro de la línea 2 del @MetroCDMX @Claudiashein pic.twitter.com/Yv1sXhZRjv — Jesús velázquez (@pandavelazquez) October 19, 2022

Guillermo Calderón, director general del STC Metro, informó que el conductor fue relevado de manera inmediata y directamente llevado a realizarse una prueba de alcoholemia, la cual podría ocasionarle baja definitiva de salir positivo.

“Respecto al conductor que abrió las puertas de manera indebida en L2, les informo que fue relevado de manera inmediata y trasladado a la prueba de alcoholemia, en caso de resultar positivo se le aplicará la sanción correspondiente que implica la baja definitiva del servicio”, dijo.