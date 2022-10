PRI perfila a Alejandra del Moral para Edomex; Morena hace acto de unidad con Delfina

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya tiene una posible candidata para enfrentar a la morenista Delfina Gómez y retener al gubernatura del Estado de México. Se trata de Paulina Alejandra del Moral, quien actualmente se desempeñaba como Secretaria de Desarrollo Social en la gestión del Gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Alejandra del Moral, de 38 años, ha sido dirigente estatal del PRI, Diputada federal, exintegrante de los gabinetes de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, así como Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli.

En febrero de 2022 anunció su renuncia a la dirigencia del partido estatal para buscar la gubernatura del Estado de México.La priista fue presentada como “coordinadora para la defensa del Estado de México” durante una conferencia este jueves en la sede estatal del PRI en Toluca, Estado de México.

“Estamos convencidos de que es momento de proteger lo que está bien y de consolidar los apoyos que están cambiando la realidad de muchas mujeres y muchas familias, es momento de salir a defender el Estado de México”, agregó.

Del Moral, quien fue presentada como la carta fuerte del PRI para retener la gubernatura del Estado de México, ya había competido antes en contra de Delfina Gómez, su rival a vencer en la elección de 2023.

En 2018 Delfina Gómez le ganó la senaduría con una diferencia de 1.8 millones de votos.

MORENA HACE ACTO DE UNIDAD CON DELFINA

Delfina Gómez Álvarez participó este jueves en un acto para refrendar el apoyo de Morena rumbo a la elección por la gubernatura del Estado de México.

Acompañada de los líderes Horacio Duarte e Higinio Martínez, y más fuerzas del partido, la maestra Delfina Gómez afirmó que los partidos de oposición “se van a quedar con las ganas” de verlos divididos.

“Con nosotros no van a poder. Me toca coordinar y en próximas fechas vamos a preparar al Ejército que saldrá a buscar el cambio. Vamos a trabajar en equipo, con comités que tengan capacitación y formación, que se trabaje en escuchar a los ciudadanos, como nos ha dado el ejemplo nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: con trabajo, coordinación, unidad y lealtad; a no perder de vista a la gente. Todos haremos nuestro mayor esfuerzo porque la gente ya está deseosa de la transformación”, agregó.