“El Químico” tiene que resolver demanda sobre desempeño irregular, asegura Rocha

Rubén Rocha Moya señala que no se puede adjudicar ninguna responsabilidad a ningún funcionario, mientras no haya una sentencia.

Por Emma Leyva

Sinaloa, 20 de octubre (Noroeste).- Después de que se diera a conocer la denuncia en contra del Presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por desempeño irregular de la función pública, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que no se puede adjudicar ninguna responsabilidad mientras no haya sentencia y que esto se va a resolver.

“Eso puede ocurrir, cualquiera de las dos cosas, porque ahora en este momento no podemos adjudicarle ninguna responsabilidad a ningún funcionario, mientras no haya una sentencia, mientras no concluya un… entonces se va a resolver, tengan plena que seguridad que vamos a seguir en sana paz”, señaló.

Sobre si se pudiera esperar que esta denuncia pueda tener las mismas consecuencias que el expresidente municipal de Culiacán, el Gobernador señaló que también se pueden esperar que “El Químico” resuelva su acusación.

“Sí, pero está judicializado, también puedes esperar que haya, que ‘El Químico’, que tiene alguna acusación, pues resuelva y compruebe que no tiene nada en contra”, dijo.

El Gobernador reiteró que éste es un caso que ya está judicializado y que encuentra en manos de la Fiscalía, debido a que la Auditoría Superior del Estado interpuso una denuncia.

“Pues ahí está, ese caso ya está judicializado, ya está en la Fiscalía y la ASE, la Fiscalía están en ese tema, se le va a dar seguimiento”, comentó.

