FGE de Sinaloa detiene a hombre que mató a martillazos a sus 2 hijas en Los Mochis

Rubén “N” fue encontrado en un municipio de Sonora, por lo que después de su arresto será llevado a Los Mochis, Sinaloa, para ser procesado; autoridades desmintieron supuesta muerte de la abuela de las dos menores víctimas del ataque.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- Rubén “N”, señalado por matar a martillazos a sus dos hijas de uno y cuatro años de edad, fue detenido este viernes en el estado de Sonora.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que el presunto feminicida de sus dos hijas, así como el feminicida en grado de tentativa de su hijastra, esposa y suegra, fue ubicvado en Huatabampo, Sonora.

La dependencia estatal señaló que la captura del sujeto fue resultado de un trabajo interestatal entre las instituciones de seguridad y de las fiscalías estatales de Sinaloa y Sonora.

📌Confirma FGE captura de presunto feminicidio de familia Con apoyo de la Fiscalía de Sonora, se logró la ubicación del sujeto presuntamente relacionado con el feminicidio de dos niñas y el intento de feminicidio de dos adultas y una adolescente- 📄👇:https://t.co/yryisGpj8N pic.twitter.com/2s42KZxUbi — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) October 21, 2023

Luego de su arresto, será trasladado a la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para responder por los crímenes que se le imputan.

Dos hermanas, de uno y cuatro años de edad fueron asesinadas a martillazos, en el Fraccionamiento Quinta de Cortés, al sur poniente de Los Mochis, Sinaloa, presuntamente a manos de Rubén “N”, padre de las menores, quien tras cometer el crimen se dio a la fuga.

Asimismo tres personas resultaron lesionadas, entre ellas su expareja, su exsuegra y una menor de 13 años, que podría tratarse de su hijastra.

De acuerdo con los primeros datos fue la madre de las niñas, quien las encontró sin vida en la recámara de la vivienda, ubicada en la calle Cerro de la Silla y Mar de Cortés.

Al sitio se trasladaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de la Policía Municipal de Ahome, quienes acordonaron las escena para iniciar con las investigaciones.

Diversas autoridades despliegan un operativo de búsqueda, por la ciudad y alrededores, e incluso, por diferentes puntos de la ciudad donde presuntamente ha sido visto.

Las primeras versiones señalaron que el implicado golpeó a las cinco personas, dejando a las víctimas gravemente heridas.

Las menores murieron en el lugar, mientras que la suegra y abuela, de 53 años, quien inicialmente fue reportada como una de las víctimas mortales pero después autoridades desmintieron los hechos, se encuentra gravemente herida junto con la expareja del agresor y la menor de 13 años.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, condenó el triple homicidio y agresión contra la familia, a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

Expreso mi más enérgica condena a los hechos en los que fue agredida una familia en la ciudad de Los Mochis, y donde fueron lamentablemente privadas de la vida dos niñas inocentes. He entablado comunicación con la Fiscal del Estado y he dado inmediatas instrucciones a mi gabinete… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 19, 2023

“Expreso mi más enérgica condena a los hechos en los que fue agredida una familia en la ciudad de Los Mochis, y donde fueron lamentablemente privadas de la vida dos niñas inocentes. He entablado comunicación con la Fiscal del estado y he dado inmediatas instrucciones a mi gabinete de seguridad, para detener al responsable de este atroz crimen y llevarlo ante la justicia”.

​Por su parte, las autoridades de Ahome y el Alcalde Gerardo Vargas Landeros, también el reprobaron el hecho y declararon al municipio de luto.

– Con información de RioDoce