Putin NO dijo que Biden invadiría México; VIDEO en EU se emite como ataque a Israel

Por León Ramírez, Abril Mulato y Marcos Martínez Chacón

Ciudad de México, 20 de octubre (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

VIDEO SE GRABÓ EN UNA EXHIBICIÓN DE VUELO DE CALIFORNIA, NO MUESTRA ATAQUE EN ISRAEL

LA AFIRMACIÓN: Video muestra a un avión atacando territorio israelí.

LOS HECHOS: El video corresponde a un evento aéreo en Huntington Beach, California, y circula en las redes sociales desde el 29 de septiembre, una semana antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamas. El autor del video confirmó a The Associated Press que no tiene relación con el conflicto.

Publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales utilizan un video en el que aparece un avión supuestamente lanzando bombas y afirman que se trata de uno de los ataques en Israel.

Pero estas publicaciones son erróneas. En una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que la misma grabación se difundió en la cuenta de Instagram Combat Learjet el 29 de septiembre, una semana antes del ataque sorpresa de Hamas.

En respuesta a una consulta de AP por correo electrónico, Combat Learjet confirmó que grabó el video durante el espectáculo aéreo Pacific Airshow realizado en septiembre en Huntington Beach, en California.

Marcus Bullock, vocero de la base conjunta Langley-Eustis del Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó que el video muestra a un avión F-22 Raptor del equipo de exhibición “que ayuda al público a entender las capacidades operacionales” del piloto y la aeronave.

“El avión no estaba atacando un objetivo. Más bien, el piloto realizaba esta maniobra mientras desplegaba bengalas para mostrar el manejo y las capacidades operativas del F-22 Raptor”, agregó.

La guerra que inició el 7 de octubre, cuando los combatientes de Hamas atacaron en el sur de Israel, ha dejado cuatro mil muertos y más de un millón de personas desplazadas.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

VIDEO DE BIDEN LLEGANDO A ISRAEL NO ES RECIENTE

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al Presidente estadounidense, Joe Biden, llegando a Israel.

LOS HECHOS: Un video muestra a Biden tras haber bajado del avión presidencial, parado en una alfombra roja y rodeado de personas y militares que lo saludan y le indican en dónde colocarse.

Usuarios en redes sociales han compartido el video en las últimas horas asegurando falsamente que muestra al mandatario estadounidense llegando a Israel.

Pero tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que el video fue grabado el 13 de julio de 2022 durante una visita del Presidente Biden a Israel, no recientemente como sugieren las publicaciones.

I’m traveling to Israel tomorrow to stand in solidarity in the face of Hamas’s brutal terrorist attack and to consult on next steps.

I'll then travel to Jordan to meet with leaders and address dire humanitarian needs—and make clear that Hamas does not stand for Palestinians'… pic.twitter.com/tKzflvK73T

— Joe Biden (@JoeBiden) October 17, 2023