ENTREVISTA | Hay algo autobiográfico en los libros que uno escribe: Raquel Robles

La escritora argentina Raquel Robles habló con SinEmbargo sobre su novela La última lectora, un libro escrito en tres tiempos que sigue la historia de una mujer marcada por la pérdida, la culpa y el anhelo de encontrar respuestas entre los libros.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– “Mirando para atrás y todos los libros que escribí, me doy cuenta que hay algo autobiográfico en los libros”, compartió en entrevista la escritora argentina Raquel Robles, cuya novela La última lectora llega a México editada por el Fondo de Cultura Económica (FCE). ”Por ahí es esto, cómo sobrevivir amarrada a la literatura, a los libros”.

Robles escribe este libro en tres tiempos a través de una narrativa desbordante e interiorizante, en la que vas trazando la historia de una mujer que a lo largo de la historia experimenta una especie de viacrucis.

“Yo escribí este libro con la Biblia en la mano, digamos, o sea, usando la Biblia como material en muchos sentidos, en el sentido de la trama, porque la primera parte tiene mucho de la Pasión de Cristo, la parte del medio tiene mucho del Apocalipsis”, comentó.

—¿Qué otros elementos tomaste? —se le preguntó.

—Tomé muchas muchas palabras, muchas expresiones que están en la Biblia, las trafiqué ahí adentro, las traté de, no sé, como una especie de telar. Entonces los hilos que estructuran son los hilos de la Biblia y después fui metiendo otras muchas tramas ahí adentro. Hay un montón de referencias que están ahí metidas, que si alguien conoce ese libro, le dará una textura distinta, si no lo conoce, no importa. Pero es un libro que es muy ambicioso, no sé si da en la talla, pero es muy, muy ambicioso, porque tiene muchísimos materiales de distintos lados.

En ese sentido, expuso en una plática con SinEmbargo, como la culpa se hace latente en su protagonista en su odisea por perderse y luego reencontrarse a través de un libro y las memorias que éste guarda.

De esta manera, vemos como ella enfrenta una pérdida en la primera parte. En la segunda lidia con la cotidianeidad y en la tercera conoce la posibilidad de volver a encontrar un sentido en el pasar del tiempo.

“Entonces, me parece que en este libro, ella en la parte uno y en la parte dos, está muy atravesada por la culpa, y en la parte tres, me parece que hay un asomo de la responsabilidad o la responsabilización, en el sentido de hacer con eso ‘bueno, me pasó esto, siento que soy la culpable. ¿Cómo hacer para hacerse responsable de eso?.

Su protagonista tiene una lectura un poco enloquecida, “porque es parte de su castigo autoinfligido, estar como encerrada, y, entonces, hay algo del cobijo de la lectura, de darle un sentido a lo que está viviendo a partir de lo que va leyendo y, a su vez, es una especie de punto de fuga también” en su búsqueda por una pista que le diga cómo tiene que seguir, “cómo vivir ese momento tan difícil que está viviendo, después de que en su trabajo, en el que ya había puesto absolutamente todo lo que había invertido, se suicida a un jovencito y, entonces, todo se va”.

Así, nuevamente entran factores como el duelo y la pérdida que han estado presentes en la obra de Raquel Robles. “Me parece que una cuando va ya promediando la vida, y entonces podés mirar un poco para atrás, y ver tus libros, las cosas que escribiste, vas como pudiendo ver que hay temas que persisten más allá de las anécdotas, y que toquen estos temas que vos dijiste, como la pérdida, digo, mi primer libro se llama Perder, justamente”.

—¿Qué significó escribir este libro?

—Fue una experiencia muy intensa, para mí, escribir este libro, muy, muy intensa. Fue un libro que me enseñó mucho, yo aprendí mucho escribiendo este libro y me pasaron cosas que no me habían pasado nunca antes escribiendo, como, no sé si diría catártica, pero como cuando lo escribí tuve como la percepción de estar haciendo algo muy diferente a lo que yo había hecho antes, sin saber si estaba haciendo una porquería o algo que estaba bueno, porque era tan distante a mi literatura anterior que realmente no lo sabía.

