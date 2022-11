Paramore sube a mexicanos a escenario de Corona Capital para cantar “Misery Business”

The Alton, Beak, The Range y Belief fueron las agrupaciones encargadas de dar el banderazo de salida en el segundo día de la edición número 12 del festival citadino.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Entre el visible cansancio de sus asistentes y unas cuantas nubes negras en el camino, arrancó el segundo día de actividades del Festival Corona Capital.

Los Yeah Yeah Yeahs, Paramore y Artic Monkeys se encontraban entre las razones de decenas de miles de asistentes para aguantar la jornada musical de este sábado.

Miles de impermeables y chamarras desfilaban entre los escenarios de las inmediaciones de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

The Alton, Beak, The Range y Belief fueron las agrupaciones encargadas de dar el banderazo de salida al segundo día de la décimo segunda edición del festival citadino.

Foals llegó al escenario Corona para presentar parte de “Life is Yours”, su nuevo material discográfico al que describieron como “el disco más pop que han hecho”, y otros éxitos como “My Number”, “In Degrees”, “Inhaler” y muchos más.

A diferencia del viernes, en el segundo día de Corona Capital 2022 fue notorio cómo corrían los asistentes del festival de escenario en escenario para poder, al menos, disfrutar un poco de gran parte del talento que conformaba el line-up de este sábado.

Tlaloc decidió hacerse presente a las 18:30 lo que provocó que cientos de asistentes se refugiaran de la lluvia en las carpas de comida y en los bares del festival.

The kooks, banda que se presentó en el fatídico Corona Capital 2014, regresó este año para presentarse como uno de los actos más esperados de la tarde noche del sábado.

Fue a las 20:10 horas cuando Karen O, Brian Chase y Nick Zinner, mejor conocidos como los Yeah Yeah Yeahs, salieron al escenario Corona para encender a los asistentes con “Spitting Off the Edge of the World”, tema perteneciente a su más reciente álbum discográfico titulado “Cool it down” y otros éxitos antiguos como “Soft Shock”, “Zero”, “Maps” y “Heads Will Roll”.

A pesar de que Karen O y compañía tenían mucho show por ofrecer, una parte significativa del público decidió moverse al escenario Vans donde se presentaría Paramore, la agrupación estadounidense liderada por Hayley Williams que no visitaba México desde 2017.

Williams y compañía se encargaron de conquitar a los asistentes del Corona Capital, sumando así decenas de seguidores a sus filas con un show emotivo y lleno de energía.

Hayley no tardó en reconocer el talento de los Yeah Yeah Yeahs y de su líder, Karen O, a quien reconoció como una de sus grandes influencias al llamarla “mi madre”.

Entre el público se podían observar varias pancartas en las que se podía leer “permitanme subir a tocar ‘Misery Business’, y fue justo en dicho tema cuando Hayley preguntó cuántos asistentes habían tenido oportunidad de disfrutar una presentación Paramore en vivo y cuántos los estaban viendo por primera vez.

Al interactuar con sus seguidores la front woman invitó a dos personas de la audiencia a subir a cantar parte del coro de la canción que los llevó a conseguir el éxito en la extinta barra musical de MTV.

Pese a que el horario de la banda estadounidense se empalmó con el show de Liam Gallagher, el escenario Vans lució a su totalidad hasta que llegó la hora de partir hacia el espacio Corona donde se presentó el acto estelar de la noche: Arctic Monkeys.

Al contrario de lo que la gran mayoría creyó, la banda británica liderada por Alex Turner dedicó su presentación a ambientar la Curva 4 del Autódromo Hermanos con un setlist que recorría gran parte de su carrera y de esta forma finalizó el segundo día de actividades del festival citadino.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.