Selección de Estados Unidos regresan “preparados y ansiosos” a la Copa Mundial 2022

Por Ronald Blum

DOHA (AP) — Gio Reyna, Joe Scally y Yusuf Musah tenían 11 años de edad la última vez que Estados Unidos saltó a la cancha en un partido de la Copa Mundial. Después de 3 mil 066 días de aquella derrota en Brasil, los estadounidenses reaparecen en la cita cumbre con un renovado plantel y grandes ambiciones.

Este juvenil equipo de Estados Unidos se enfrentará a Gales, en su primer Mundial desde 1958, la noche del lunes.

Acto seguido, les espera un choque contra Inglaterra y cerrarán su actividad en el Grupo B el 29 de noviembre contra Irán, el equipo que eliminó a Estados Unidos en el Mundial de Francia 1998.

DeAndre Yedlin, un zaguero derecho de 29 años, es el último eslabón del combinado estadounidense que sucumbió ante Bélgica en los octavos de final hace ocho años. Yedlin, Christian Pulisic, Kellyn Acosta y Tim Ream son los cuatro sobrevivientes del conjunto que perdió en Trinidad en las eliminatorias de la CONCACAF en octubre de 2017, resultado que frenó una seguidilla de siete presentaciones en el Mundial.

McKennie debutó un mes después en el empate 1-1 en un amistoso contra Portugal, acompañado por Tyler Adams y Cameron Carter-Vickers. Un total de 118 jugadores participaron en 68 partidos de un ciclo mundialista que fue interrumpido por la pandemia, incluyendo 91 desde que Gregg Berhalter fue contratado como técnico en diciembre de 2018. Hizo debutar a 56 jugadores y dirigirá al segundo equipo más joven del torneo, con una edad promedio de poco más de 25 años, sólo superados por Ghana.

Muchos ya piensan en 2026, cuando Estados Unidos será coanfitrión del torneo y el núcleo debería estar en su esplendor.

Berhalter será el primer estadounidense que juega y dirige en un Mundial. Su remate a los 50 minutos tras el tiro de esquina ejecutado por Claudio Reyna impactó en el brazo del zaguero alemán Torsten Frings en la raya de gol, pero no se pitó la mano y acabaron perdiendo 1-0 en los cuartos de final.

“Estaba en el vientre de mi madre”, bromeó Gio Reyna, el hijo de Claudio, que nació ese noviembre.

Al mando de Berhalter, Estados Unidos adoptó la presión alta como estilo. Completaron un doblete Copa de Oro y Liga de las Naciones de la CONCACAF en 2021.

Gales vuelve a un Mundial por primera vez desde 1958 y tiene como caudillos a Gareth Bale y Aaron Ramsey, veteranos de 33 y 31 años, respectivamente. Los Dragones alcanzaron las semifinales de la Eurocopa de 2016, instancia en la que perdieron ante el eventual campeón Portugal y accedieron a la segunda ronda de la edición disputada el año pasado, cayendo 4-0 ante Dinamarca.

La inexperiencia mundialista alimenta la cautela de ambos equipos previo al duelo en el estadio Ahmad bin Ali, un renovado estadio con capacidad para 44.000 espectadores al oeste de la capital.

Tomorrow’s a big day.

We’re gonna need all of you.

All 330M+ in the land of the free, home of the brave.

All 50 states, united.

For 90 minutes.

One Nation. One Team.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 21, 2022