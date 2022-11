No sólo fue Trump; Musk también restablece cuenta de Twitter del rapero Kayne West

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- La estrella del rap Kanye West volvió a Twitter este domingo luego de que fuera expulsado de la plataforma adquirida por el magnate Elon Musk por publicar un comentario antisemita.

A dos semanas de que su cuenta fuera inhabilitada, el rapero ahora conocido como “Ye”, usó nuevamente su usuario después de su última publicación el 8 de octubre por la que fue bloqueado.

El regreso de “Ye” a Twitter provocó una serie de reacciones de los usuarios que rechazaron que el rapero de 45 años regrese a la plataforma debido a las polémicas en las que ha estado involucrado.

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked

— ye (@kanyewest) November 20, 2022