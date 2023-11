SRE celebra elecciones argentinas: “Estamos listos para trabajar con nuevo Gobierno”

La Canciller señaló que el Gobierno mexicano siempre estará “del lado del pueblo argentino”, por lo que felicitó al país por la jornada electoral.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) felicitó a la República Argentina por la jornada electoral de ayer domingo, en la que resultó virtual ganador Javier Milei, economista ultraderechista, frente a Sergio Massa, actual Ministro de Economía de ese país.

La Canciller expresó en sus redes sociales señaló que México y Argentina comparten valores fundamentales como la democracia, por lo que respeta la decisión de millones de argentinas y argentinos de votar por Javier Milei como el próximo Presidente.

“Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica. México y Argentina comparten valores fundamentales como la democracia, que es el respeto a la voz del pueblo. México siempre estará del lado del pueblo argentino. La SRE está lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino”, escribió.

Felicito a Argentina por una jornada electoral pacífica.🇲🇽 y🇦🇷 comparten valores fundamentales como la democracia, que es el respeto a la voz del pueblo. México siempre estará del lado del pueblo argentino. La @SRE_mx esta lista para trabajar con el nuevo Gobierno argentino. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 20, 2023

MILEI GANA LAS ELECCIONES

El economista de ultraderecha Javier Milei ganó el domingo las elecciones presidenciales de Argentina y de inmediato anunció que hará cambios “drásticos” para enfrentar lo que llamó una situación “crítica” en su país, que sufre una galopante inflación y un crecimiento de la pobreza.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, dijo Milei, luego de consagrarse ganador del balotaje presidencial ante el oficialista Sergio Massa.

Milei, líder de La Libertad Avanza, asumirá el 10 de diciembre el cargo de Presidente en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento por la situación económica.

“Comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página… quiero un Gobierno que cumpla sus compromisos, que respete a la propiedad privada y el comercio libre. Basta del modelo empobrecedor”, afirmó ante sus seguidores en el comando de campaña donde recibió los resultados de la elección.

Según el recuento preliminar Milei obtenía 55.69 por ciento de los votos; mientras que Massa, de la Unión por la Patria, alcanzaba 44.30 por ciento, con más de 99 por ciento de los votos contabilizados.

Siento “felicidad porque todos nos unimos por un buen camino”, dijo a The Associated Press Sheila Baleirón, una estudiante de programación de 25 años, quien explicó que votó por Milei “porque quiero que el país cambie, tengo la esperanza de que esto no va a continuar así”.

El triunfo del economista ultraliberal marca un viraje hacia la derecha más radicalizada y el fin en el poder —al menos de manera temporal— del peronismo, el movimiento populista que ha gobernado mayoritariamente al país en las últimas dos décadas.

Massa, un peronista moderado y actual Ministro de Economía, admitió su derrota antes de que las autoridades dieran a conocer un avance del conteo.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el Presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores.

Milei, que se autodescribe como anarco-capitalista, ha dicho que sacudirá al país de manera radical y entre sus propuestas están la desaparición del Banco Central y la dolarización de la economía.

“La situación de Argentina es crítica, los cambios son drásticos, no hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, para medias tintas… Si no avanzamos rápido con cambios estructurales nos dirigimos a la peor crisis de nuestra historia”, sostuvo Milei entre los vítores de sus simpatizantes.

Milei, que entró a la escena política hace escasos dos años y carece de experiencia en la gestión pública, ha dicho que convocará a un plebiscito popular para derogar la Ley que legalizó el aborto, desregulará el mercado legal de armas, y aplicará aranceles a la salud y la educación pública.

“Argentina necesitaba un cambio, el modelo populista no resiste, vivimos hace más de 70 años en un modelo que lo único que sabe es gastar y generar cada vez más pobres. Uno tiene la tentación del populismo, en el corto plazo es bueno, en el largo plazo destruye a los países”, dijo a AP Ezequiel Fanelli, de 45 años, empleado en una compañía de seguros.

Más de 35 millones de argentinos fueron convocados a votar en el balotaje en un contexto de agudo deterioro económico y social. La inflación de 142.7 por ciento interanual empeoró los niveles de pobreza, los casos de inseguridad son constantes y el sistema político es escenario de permanentes escándalos de corrupción.

“Lo que se está expresando en las urnas es el hartazgo, el cansancio, el voto castigo de la gran mayoría de los argentinos”, dijo a AP Lucas Romero, de la consultora Synopsis.

Agregó que “a pesar de todos los errores de campaña de Milei, a pesar de todas sus particularidades que generan dudas, inquietudes, y a pesar de no tener capacidad de garantizar fortaleza política para ejecutar su programa, se impuso la demanda de cambio”.

Mariel Fornoni, de Management & Fit, afirmó en tanto que el gran desafío del economista es la gobernabilidad porque “tiene tres intendentes, no tiene ningún gobernador y 35 diputados y ocho senadores” en el Parlamento, lo que le obligará a llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas.

Según Fornoni, “el segundo desafío es la estabilidad emocional para liderar todo un país cuando no ha ejercido liderazgos previos, como una Cámara de legisladores, una provincia o una empresa”.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Algunas figuras mundiales reaccionaron en la red social X, antes Twitter, tras el triunfo de Milei.

El Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deseó éxito al nuevo Gobierno y felicitó a las instituciones argentinas por el proceso electoral. “Brasil siempre estará disponible para trabajar con nuestros hermanos argentinos”.

El multimillonario Elon Musk consideró que a Argentina le espera “la prosperidad”, según un mensaje que publicó en X.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Pero el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, señaló en su cuenta de la misma red social que la sociedad en Argentina decidió que ganara “la extrema derecha” y consideró que era un momento “triste para América Latina… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

Milei también recibió las felicitaciones del Embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc R. Stanley, quien expresó su deseo de “trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media”.

Una de las políticas mexicanas en celebrar el resultado fue Xóchitl Gálvez Ruiz, al asegurar que es el fin del “mal gobierno y los malos resultados” con el triunfo de Milei, gracias a la participación del pueblo argentino en las elecciones y el cambio significativo que este representa en Latinoamérica.

¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países! El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. 🇦🇷 Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al Presidente electo @JMilei. — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 20, 2023

El siguiente en sumarse a las felicitaciones fue el empresario Claudio X. González, uno de los impulsores del Frente Opositor, quien expresó su satisfacción ante que la decisión final en Argentina por la caída del peronismo, advirtiendo que la nueva parada del cambio será con la derrota del morenismo en México.

Por su parte, el magnate Ricardo Salinas Pliego compartió su satisfacción ante la victoria del ultraderechista en las elecciones presidenciales, donde lo felicitó por su “triunfo histórico” y la nueva esperanza que este resultado brinda a millones de personas en el continente.

Más tarde, la Senadora Lilly Téllez también festejó la victoria en Argentina respecto al nuevo Presidente, en el cual destacó que el país tuvo justicia, prosperidad y libertad para elegir a Javier Milei como el nuevo mandatario de Gobierno.

¡Bravo Argentina! ¡Bravo Milei! Es por la derecha como se rebasa a la izquierda. La DERECHA MODERNA: la fuerza de la razón, anti militarista, anti estatista, por los derechos individuales. ¡Abajo el socialismo! Vivan la justicia, la prosperidad y la libertad 🇦🇷 ¡Argentina! — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 20, 2023

Finalmente, el expresidente de México, Vicente Fox, mostró su entusiasmo por la nueva esperanza y confianza de Mileu con su próximo mandato, mientras que el actor y productor José Eduardo Verastégui compartió su orgullo en el resultado del boltaje, en el cual detalló que la libertad avanza en Argentina con el triunfo de Javier Milei.

-Con información de AP