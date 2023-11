Claudia, Xóchitl y Samuel publican primeros mensajes como precandidatxs rumbo a 2024

Las dos precandidatas y el precandidato publicaron este lunes sus primeros spots de precampaña, con lo que inician el periodo de precampaña que culminará el 18 de enero.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Este lunes inició oficialmente el periodo de precampañas, por lo que Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Samuel García Sepúlveda publicaron sus primeros spots rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, subió a sus redes el video, en donde señaló que empieza “una nueva etapa”, que consiste en honestidad y resultados.

“Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México”, escribió la precandidata.

Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México. Les comparto el primer spot de nuestra precampaña a la Presidencia de México. pic.twitter.com/7pBSbGwuY0 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

En el clip de escasos 30 segundos se muestra a Sheinbaum, y a distintos perfiles de jóvenes y adultos con diferentes indumentarias, caminar y festejar la precandidatura presidencial

“México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades; con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado, no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia”, dice.

Ayer, Claudia Sheinbaum obtuvo su constancia de precandidata oficial para competir por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024 por parte del oficialismo.

Somos protagonistas del cambio verdadero, hombres y mujeres que todos los días construyen, desde cada una de sus entidades, un país de derechos y libertades. pic.twitter.com/uty45XYonD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 19, 2023

En el World Trade Center, los ánimos de simpatizantes morenistas eran de celebración y fiesta, pues entre mariachi y aplausos felicitaron a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Igualmente, Sheinbaum anunció que comenzará una serie de foros en todo el país para recibir retroalimentación para la creación de una “estrategia” de Gobierno hacia el 2024; y se comprometió a mantener los programas sociales y de bienestar que se han implementado a lo largo del sexenio actual.

La precandidata también aseguró que no habría “gasolinazos”, defendería los derechos de los trabajadores, la autonomía del Banco de México, promover la educación pública, y que daría continuidad al plan presentado por López Obrador respecto a los trenes de pasajeros, así como otros compromisos.

Tengan la certeza de que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntas y juntos en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. pic.twitter.com/PDzgybMiNl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 19, 2023

Por otro lado, Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México, que conjunta a los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), también subió esta mañana su primer spot de precampaña.

“Quiero un mejor país porque México merece más, tú mereces más. Estoy preparada para lograrlo porque soy #FuerteComoTú“, escribió en la descripción que acompaña el video.

El spot muestra a la precandidata del Frente en Tepatepec, Hidalgo, donde señala el lugar donde nació, donde vendió gelatinas, y la ruta con la que se fue a vivir a Ciudad de México; además pasa imágenes de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su alma mater, así como el local donde emprendió su negocio.

Esta es mi historia, llena de sueños y de esfuerzo. Quiero un mejor país porque México merece más, tú mereces más. Estoy preparada para lograrlo porque soy #FuerteComoTú pic.twitter.com/Vu0YBO5AFN — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 20, 2023

“Esta es la puerta que toqué y no me abrieron, pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata, y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio [Nacional] para todos”, menciona.

Asimismo, la Senadora panista con licencia inició su precampaña en Coyuca de Benítez, Guerrero, uno de los dos municipios más devastados por el huracán “Otis”, en donde hizo una “marcha de la esperanza” junto a decenas de personas.

“Las primeras horas de mi precampaña las dediqué a visitar Coyuca de Benitez en Guerrero donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. La recorrimos a media noche con nuestra marcha de la esperanza, porque sí hay de otra. Sí se puede, y sí nos merecemos un Gobierno que escuche y esté de tu lado cuando más lo necesitas”, informó.

Las primeras horas de mi precampaña las dediqué a visitar Coyuca de Benitez en Guerrero donde desde hace semanas estamos trabajando como ciudadanos con toda la comunidad. La recorrimos a media noche con nuestra Marcha de la Esperanza, porque sí hay de otra. Sí se puede y sí nos… pic.twitter.com/4nBHbfjwfc — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 20, 2023

Gálvez hizo oficial ayer su precandidatura por la Presidencia de la República del Frente Amplio por México al entregar su certificado como precandidata del PRD y del PRI.

En el primer acto público y acompañada por el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, la Senadora con licencia prometió hacer una campaña desde el corazón, porque busca erradicar el odio y la división en el país para que haya mayor oportunidades para la población mexicana.

En un segundo acto, respaldada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, agradeció a los partidos de oposición por abrirse a una candidatura ciudadana.

Estoy convencida que en el @PRDMexico se trabaja con el corazón de la verdadera izquierda y con la visión de un futuro mejor. 💛 Hoy tenemos frente a nosotros la oportunidad de cambiar la historia. ¡Gracias por aceptarme como su precandidata a la Presidencia!#PRDConXóchitl pic.twitter.com/yKjHPrzkQ7 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 19, 2023

Finalmente, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), empezó también este día su precampaña con un spot, en el que recordó algunas de sus polémicas más virales en redes sociales que han sido altamente criticadas por las y los internautas, pero destacó su combate a la pobreza en Nuevo León, y la inversión extranjera que atrajo durante sus dos años como Gobernador.

“Soy Samuel García. Hay quienes dicen que soy un meme, lo que no te dicen es que derroté a la vieja política en Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un whitexican, el del ‘sueldito de los 50 mil pesos’, lo que no te dicen que es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de ‘baja pierna’, y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo, lo que no te dicen es que soy el que por primera vez en la historia de Nuevo León tuvo un Gabinete con más mujeres que hombres”, apuntó.

“Hay quienes dicen que me la paso viajando, lo que no te dicen es que en tan sólo dos años trajimos 42 billones de dólares de inversión extranjera, seis veces el presupuesto de Nuevo León. Hay quienes dicen que estoy muy nuevo, y sí, ahí tienen razón, soy el de las nuevas ideas, el de las nuevas inversiones, y las nuevas formas de hacer política. Lo nuevo es hacer posible lo imposible”, finalizó.

Seguro te han contado muchas cosas sobre mí, pero te invito a conocer a Samuel García, El Nuevo. 🍊👊🏻

El precandidato único a Presidente. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. pic.twitter.com/NMQc64PygW — Samuel García (@samuel_garcias) November 20, 2023

El Gobernador con licencia arrancará este lunes su precampaña en la Plaza de los Tres Museos, ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde esperará reunirse con la militancia naranja.

Samuel García quedó el pasado sábado 18 de noviembre oficialmente como el único precandidato a la Presidencia por MC rumbo a 2024.

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano nombró a Samuel García Sepúlveda como el único precandidato a la Presidencia por el partido y declaró improcedentes las solicitudes de la Senadora por Nuevo León, Indira Kempis, y de los militantes Lorena Romo, Benjamín Antonio Russek, Javier Gerardo Limones, Francisco Javier Rodríguez, Ernesto Miguel Sánchez y Ana María Moreno, quienes buscaran el registro.

¡ARRANCAMOS! Te invito a que una vez más hagamos posible lo imposible. Acompáñame en la Plaza de los Tres Museos a las 4pm.🍊👊🏻🇲🇽

El precandidato único a Presidente. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. pic.twitter.com/PidYyqTKyG — Samuel García (@samuel_garcias) November 20, 2023

De acuerdo con la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, la solicitud de la Senadora Indira Kempis Martínez fue considerada improcedente por violar los estatutos del partido al utilizar las redes sociales y medios de comunicación “para denostar y esparcir hechos que afectan de forma calumniosa a Movimiento Ciudadano y a quienes lo integran y dirigen”.

La tarde del 12 de noviembre, Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se inscribió como precandidato presidencial de MC. En el evento, aseguró que el Frente Amplio por México, como se le conoce a la alianza entre el Partido Acción Nacional (PAN), PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “nació muerta” y que la “batalla” en 2024 será con Morena.

Desde la sede del partido, ubicada en la Ciudad de México, afirmó que quiso ser parte del procedimiento que llevará a cabo MC para entregar la candidatura a la Presidencia porque está convencido de que este “2024 pintará el futuro de México y va a ser naranja”. “Y vamos con todo. Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas”, dijo.

EL INE LLAMA AL COMPROMISO

🗓️ Del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero de 2024 los #PartidosPolíticos seleccionarán a sus candidaturas para las 🗳️ #Elecciones2024MX. ¡Infórmate! https://t.co/mX3BuAXcKn pic.twitter.com/D3h4VUm1O8 — @INEMexico (@INEMexico) November 19, 2023

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a las y los precandidatos, así como a los partidos políticos a conducirse con legalidad, a reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia, y a erradicar todo tipo violencia, sobre todo en contra de las mujeres.

El INE detalló que durante el periodo de precampañas, de hoy 20 de noviembre al 18 de enero de 2024, los partidos políticos comenzarán a definir las candidaturas de 20 mil 375 cargos que se disputarán en la contienda del próximo 2 de junio, aspirantes que deberán iniciar su periodo de exposición ante las militancias partidistas y la ciudadanía en general.

“Durante el periodo de precampañas, además de que se intensifica la vida democrática de México, se debe cumplir con una serie de procedimientos para dar certeza al proceso electoral, hacer posible la competencia equitativa y, por tanto, dar paso al voto libre e informado de toda la ciudadanía”, pidió.

📰 #BoletinINE | Llama @INEMexico a los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso ante el inicio de las precampañas. https://t.co/pR7UEUxelk pic.twitter.com/vZI7Q9aQoV — @INEMexico (@INEMexico) November 19, 2023

“Los partidos políticos, las precandidaturas, así como las personas servidoras públicas, deberán cumplir con todas las obligaciones legales a las que están sujetas, tanto en materia de financiamiento y fiscalización como en lo relacionado con las condiciones de equidad en la contienda político-electoral”, agregó.

Asimismo, adelantó que vigilará que se cumplan las normas de fiscalización, que los institutos políticos y las precandidaturas reporten sus ingresos y gastos, y que notifiquen la realización de sus respectivos eventos de precampañas.

Reiteró que existen diversas restricciones tanto para las precandidaturas como para los institutos políticos, entre éstas, realizar actos anticipados de campaña; incurrir en actos de violencia política de género; pedir o recibir recursos en dinero o especie de personas no autorizadas por la normatividad electoral; no presentar los informes de ingresos y gastos, y exceder el tope de recursos establecidos por la Ley.