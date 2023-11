Edil de Matehuala, detenido por abuso de la función pública, llevará su proceso libre

El edil de Matehuala es investigado por ejercicio abusivo de sus funciones y además podría estar vinculado con un grupo de delincuencia organizada del Altiplano.

San Luis Potosí, 20 de noviembre (El Pulso).- El Presidente MYo eseunicipal de Matehuala, Iván “N”, fue puesto en libertad después de que un juzgado le concedió llevar a cabo su proceso sin prisión preventiva.

Apenas el viernes pasado, el funcionario público fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de sus funciones, por lo que se le había dictado prisión preventiva.

No obstante, el Juzgado que lleva el caso le permitió ayer llevar su proceso en libertad, y fue condicionado a medidas cautelares, tales como no acercarse al Ayuntamiento de Matehuala, ni tener contacto con personal de la administración camelense, además de que no estará en funciones durante el proceso.

Por ejercicio abusivo de las funciones públicas, #FGESLP obtiene vinculación a proceso de Iván “N” Más información: https://t.co/XWEq3xfrlq#VinculacionesFGESLP pic.twitter.com/FNP9Gv31Xo — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) November 18, 2023

Ivan “N” fue detenido el pasado 11 de noviembre en ese municipio, luego de un operativo realizado por la Policía de Investigación en aquella demarcación. Se le trasladó al penal de La Pila, en la capital potosina, donde se celebró la audiencia inicial el domingo 12 de noviembre y la defensa solicitó la duplicidad del término.

Los hechos por los que se le responsabiliza al imputado son que, además de los honorarios que percibía como Presidente Municipal, recibía también otras remuneraciones por supuestas prestaciones de servicios profesionales donde él mismo era el proveedor del Ayuntamiento.

En otra investigación, La Fiscalía General del Estado (FGE) analiza varios audios donde se vincularía a Iván “N” con un grupo delincuencial que opera en el Altiplano.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL PULSO DE SAN LUÍS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Pulso de San Luis https://www.sinembargo.mx/author/pulsosaluis