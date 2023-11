EU: La Corte Suprema rechaza apelación de expolicía condenado de matar a George Floyd

Washington, 20 de noviembre (AP).- La Corte Suprema rechazó el lunes la apelación del expolicía de Minneapolis, Derek Chauvin, en su condena de homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd.

Los jueces no hicieron comentarios sobre dejar vigentes los fallos de las cortes estatales que afirman la condena de Chauvin de 22 años y medio en prisión.

JUST IN: Derek Chauvin is calling his trial a "sham" while speaking out to the media in his first public comments since the death of George Floyd.

The comments from Chauvin is featured as part of a new documentary, The Fall of Minneapolis.

The documentary suggests the FBI… pic.twitter.com/8JgyIHBpIL

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 20, 2023