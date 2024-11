VIDEO ¬ Expertos crean algoritmo y captan cómo se mueve la luz desde cualquier ángulo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS).- Una configuración de cámara avanzada de la Universidad de Toronto registró como se puede ver la luz en movimiento desde cualquier perspectiva, abriendo caminos sobre nuevos tipos de técnicas de detección 3D.

Los investigadores desarrollaron un sofisticado algoritmo de inteligencia artificial (IA) que puede simular cómo se vería una escena ultrarrápida (un pulso de luz que atraviesa una botella de refresco o rebota en un espejo) desde cualquier punto de observación. El trabajo se publicó en el servidor de preimpresión arXiv.

David Lindell, profesor adjunto del departamento de informática de la Facultad de Artes y Ciencias, dice que la hazaña requiere la capacidad degenerar videos en los que la cámara parezca “volar” junto a los fotones de luz a medida que viajan.

Los investigadores creen que el enfoque, que se presentó en la Conferencia Europea de Visión por Computadora de 2024, puede desbloquear nuevas capacidades en varias áreas de investigación importantes.

Light in a bottle: #UofT researchers use AI to capture photons in motion ➡️ https://t.co/6nWbysNta6 pic.twitter.com/q5oZKckieP

— University of Toronto (@UofT) November 20, 2024