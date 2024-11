ENTREVISTA ¬ México puede con políticas de Trump o grilla de Canadá: Subsecretario

El Subsecretario de Hacienda Édgar Amador Zamora expresó en entrevista con “Los Periodistas” que “para algunos políticos pegarle a México es redituable para sus causas políticas personales”.

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– La economía mexicana contiene una serie de protecciones, muy importantes, como el tiempo de cambio flexible y las reservas internacionales del Banco de México (Banxico) que permitirán al país hacer frente a políticas proteccionistas como las que prevé implementar el Presidente electo de EU, Donald Trump, así como frente a las “grillas” locales de Canadá que abogan por sacar a México del T-MEC, planteó Édgar Amador Zamora, Subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En el caso de un posible viraje de la política comercial de EU, el equipo de la Secretaría de Economía, los equipos en la Secretaría de Hacienda, en la Presidencia misma, en la Cancillería, son equipos muy calificados, que tienen ya bastante experiencia en la negociación de tratados internacionales y hay que recordar que esta posible visión proteccionista de la próxima administración de EU no es exclusiva hacia México”, comentó Amador Zamora en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

En efecto, Donald Trump ha sostenido desde la campaña que su Gobierno volverá a la política de Estados Unidos primero. En ese contexto, ahora Canadá se ha sumado a la arremetida contra México y ha pedido a la Unión Americana excluir a México del T-MEC y priorizar un acuerdo bilateral entre las dos naciones de Norteamérica.

En ese sentido, el Subsecretario Édgar Amador Zamora expresó que “para algunos políticos pegarle a México es redituable para sus causas políticas personales” y en el caso concreto de los llamados que surgieron de las 13 provincias y territorios de Canadá consideró que “probablemente están inscritos en una grilla interna canadiense, que no ha sido compartida esa actitud por parte del Gobierno federal de Canadá”.

Amador Zamora explicó que México cuenta con cinturones de protección como el tipo de cambio flexible que se acomoda a estos choques que son sobre todo de origen externo. “En el último par de años hemos tenido varios, una crisis bancaria en EU que sacudió a los mercados internacionales fue absorbida de una forma muy eficiente por parte del mercado cambiario mexicano, esta segunda elección del presidente Trump, la verdad es que el mercado cambiario se ha ajustado de manera bastante ordenada”.

Además destacó el papel de las reservas internacionales del Banco de México que han servido para darle certidumbre a inversionistas, a la población, al gobierno, a las empresas, “de que en el peor de los casos la economía mexicana cuenta con los recursos para hacer frente a sus obligaciones externas”.

El Subsecretario aclaró, al respecto, que los supuestos con los que se trabajó el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) no partió de supuestos sobre en qué sentido, en qué sectores, en qué magnitud irían los cambios. “Eso lo iremos viendo conforme se planteen las posiciones comerciales de EU, en este momento es difícil hacer cualquier modelación, cualquier suposición con respecto a qué sentido y con qué intensidad y en qué sectores aplicaría esto”.

“Estamos partiendo de un escenario base en donde el esquema comercial se mantiene, es una perspectiva más probable, nosotros pensamos que este arreglo comercial es benéfico no nada más para México, es benéfico sobre todo para EU, es muy benéfico para Canadá. Como ha mencionado la Presidenta nosotros no competimos con EU, nosotros no competimos con Canadá, nos complementamos”, apuntó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado