Variopinto. PAN, PRI y PRD avanzaron en CdMx, no ganaron Congreso y perdieron estados

El 2021 fue el año de la primera prueba electoral de la alianza del PRI, PAN y PRD, mejor conocida como Sí por México, la iniciativa impulsada por Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Aunque obtuvieron triunfos, la coalición pasó facturas dentro de los partidos, pero aún así, los dirigentes insisten en que se mantendrán juntos hasta lograr una candidatura única en 2024.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Desde los últimos meses de 2020, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) mandaron señales de una posible alianza para la elección intermedia. Se trataba de una coalición de partidos que hasta hace un par de años competían e incluso se tachaban de corruptos unos a otros.

Pero Claudio X. González, empresario y autodenominado activista, y Gustavo de Hoyos, empresario y, en ese entonces, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lograron la unión de estas fuerzas políticas. Sentaron a las partes involucradas y anunciaron la creación de la alianza Va por México, dejando atrás, al menos en apariencia, las viejas rencillas.

Fundidos en abrazos, con los colores azul, amarillo y rojo, la alianza llegó a la elección. Los resultados fueron significativos, pero en esa primera prueba no se logró el objetivo.

La coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), logró conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. La coalición consiguió 199 diputados, con lo que no logró el objetivo de arrebatarle a Morena la mayoría legislativa.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena se consolidó con el 34 por ciento de los votos y de los partidos de “Va por México”, el PAN obtuvo 18.2 por ciento, mientras el PRI conquistó 17.7 por ciento y el PRD 3.6 por ciento.

El partido político Movimiento Ciudadano, que insiste en presentarse como la “tercera vía”, superó incluso al PRD, con un 7 por ciento de los votos, de ahí la insistencia de Claudio X. González de que se sume a Va por México, un ofrecimiento que ha rechazado el partido naranja.

Uno de los logros que más se presumió de la coalición fue en las alcaldías de la Ciudad de México, ya que se llevó ocho, mientras que Morena ganó seis.

En cuanto a las gubernaturas, el PAN perdió dos, la de Baja California Sur y Nayarit, y simplemente conservó la de Chihuahua y su bastión Querétaro, donde no requirió de alianza porque ahí su dominio nunca estuvo en duda.

A pesar de eso se colocó por segunda ocasión como la segunda fuerza política de México con 8 gubernaturas, el mismo número que poseía en 2006. PRD y PRI no ganaron ninguna entidad.

Pese a ello, los tres partidos anunciaron en días pasados que irán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo precisaron que aún están en pláticas.

EL PROYECTO CON MIRAS A 2024

El 20 de octubre pasado, la coalición Sí por México invitó a Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a su proyecto, como ya lo hicieron el PAN, PRI y PRD, para “echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024”.

En esa fecha, en la que la coalición cumplió un año, el empresario Claudio X. González Guajardo, cofundador de Sí por México, destacó los avances del movimiento:

“Para mí, el principal aprendizaje que nos deja la pasada elección es que Morena no es invencible y que la oposición puede ganar la elección presidencial y la Jefatura de Gobierno en 2024. No sólo se le puede ganar a Morena, le vamos a ganar”.

Y se atrevió a sumar los votos de MC a los de la alianza: “la oposición conformada por la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) tuvieron 19 millones 477 mil 887 votos, además, Movimiento Ciudadano tuvo 3 millones 449 mil votos, mientras que el oficialismo (Morena) logró 21 millones de votos”.

Tras el anuncio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que su Gobierno “va de gane” y aseguró que su proyecto va ganando porque ya descartaron vencerlo en la revocación de mandato y ahora están pensando en la elección de 2024:

“Se reunieron para llamar a que nos van a quitar el Gobierno en 2024. Ya vamos de gane porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación de mandato, pero ya se arrepintieron y ahora será hasta el 2024″.

A pesar de las múltiples invitaciones, MC se mantiene en su decisión de decirle no a la alianza. La última del año fue el pasado 5 de diciembre, cuando los gobernadores de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descartaron la posibilidad de formar alianzas para la elección presidencial de 2024.

Durante la convención Nacional Democrática de MC, Samuel García dijo que su partido no permitirá alianzas “raras ni indignas” y señaló que nadie les quitará sus votos ni sus ideales por unos cuantos pesos del presupuesto.

El Gobernador Enrique Alfaro coincidió en que en MC no habrá confrontaciones por la candidatura presidencial: “Lo que les puedo asegurar es que nosotros no nos vamos a pelear. Al contrario, somos amigos, compartimos una visión, aquí no nos ganan las ambiciones personales, lo importante es el proyecto colectivo”.

¿OPORTUNIDADES DE GANAR?

Mientras de un lado se hacen invitaciones y del otro se rechazan, las encuestas no les son favorables a la Alianza.

La encuesta más reciente de Reforma, publicada el pasado 2 de diciembre, muestra que el 59 por ciento de los mexicanos prefiere que en las elecciones presidenciales de 2024 gane un candidato que dé continuidad al proyecto del Presidente López Obrador, mientras que el 33 por ciento opinó lo contrario.

Morena tendría el 45 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN obtuvo el 20 por ciento y el PRI, 19 por ciento.

Hasta el momento, la idea de la coalición es presentar un candidato único para 2024, pero una de las primeras preguntas que surgen es si lograrán mantenerse juntos hasta entonces.

En 2022 estarán en juego las gubernaturas de seis estados. Hasta el momento han dicho que irán juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, mientras que en Oaxaca y Quintana Roo precisaron que aún están en pláticas.

Lo cierto es que el dirigente del PAN, Marko Cortés ha reconocido que sólo es posible el triunfo en Aguascalientes, lo cual implica que el partido considera posible perder Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.

En tanto, el PRI que actualmente sólo gobierna cuatro estados, sabe el riesgo de dejar de gobernar dos entidades en 2022: Oaxaca e Hidalgo. Y de perder los otros dos que le quedan, Estado de México y Coahuila, en 2023 —cuando cumpla 94 años de su fundación—, en la antesala de la elección federal de 2024.

Por parte, del PRD pese a haberse quedado en 2021 sin Michoacán la única entidad que gobernaba y de haber perdido su registro en 16 entidades al no alcanzar el 3 por ciento de los votos y luego de que en siete de éstas no alcanzó ni el 1 por ciento de la votación, ha insistido en permanecer en la alianza: “Las alianzas no son un asunto de principios inamovibles. La alianzas político-electorales son más bien atendiendo a la coyuntura”.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.