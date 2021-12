¿Cuál es el mejor plazo límite para evitar la procrastinación? Experimento lo revela

Ciudad de México, 20 de diciembre (RT).- Un equipo de investigadores ha descubierto que las personas suelen responder con más rapidez cuando no se les da un plazo o cuando se les da un plazo corto, mientras que cuando se les da un plazo largo parece ser un permiso para posponer las cosas.

Los participantes fueron seleccionados al azar del censo electoral neozelandés. Cada persona recibió una carta en la que se le pedía que completara una encuesta en línea sobre donaciones benéficas, que le llevaría unos cinco minutos. A cambio, recibirían una pequeña recompensa monetaria que podrían donar a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro.

“if you do set a deadline, make it short” • Otago researchers discover best way to avoid procrastination | University of Otago https://t.co/PCysKFhGHc / Procrastination and the non-monotonic effect of deadlines on task completion | Economic Inquiry https://t.co/lW47mvtPOl

