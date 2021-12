Camioneta del Ejército de la Salvación es robado; tenía 6 mil dólares en juguetes

FARMINGTON, Nuevo México, EU. (AP) — Habitantes de la zona de Farmington, en el norte de Nuevo México, donaron regalos y dinero luego que alguien robó una camioneta del Ejército de Salvación llena de juguetes valuados en alrededor de 6 mil dólares, indicó un representante de la organización caritativa el sábado.

“El Grinch no tendrá esta victoria”, afirmó Christopher Rockwell, teniente del Ejército de Salvación, a The Associated Press.

Dirigentes de negocios y otras personas comenzaron a hacer donaciones después que la camioneta con los juguetes que serían obsequiados a más de 350 niños fue robada el martes afuera de una tienda, señaló Rockwell.

Las donaciones incluyen “muchos juguetes y muchas prendas de ropa” así como artículos de higiene y dinero efectivo, que son más que suficiente para reemplazar lo robado que iba a obsequiarse a los niños inscritos para el evento de distribución del lunes, declaró Rockwell.

“Tenemos una lista de espera… así que podemos ver que nos sobra”, dijo.

