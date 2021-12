Rafael Nadal da positivo a la COVID tras volver de Abu Dabi; está confinado en casa

El tenista español señaló que está pasando por momentos desagradables, pero confía en ir mejorando poco a poco. Además, ya se encuentra confinado en su casa e informó a quienes estuvieron en contacto con él.

Madrid, 20 de diciembre (EFE).- Rafael Nadal ha anunciado a través de sus redes sociales que, a su regreso a casa tras disputar el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde reapareció después de más de cuatro meses, ha dado positivo por COVID-19.

“Hola a todos. Quería anunciar que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”, publica este lunes el tenista balear.

Nadal explica que tanto en Kuwait como en Abu Dabi pasaron controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último el viernes y desvela que está “pasando unos momentos desagradables”, pero confía “en ir mejorando poco a poco”.

“Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo”, apunta el exnúmero uno mundial, que indica que debido a esta situación tiene que “tener total flexibilidad” con su calendario e irá analizando sus opciones dependiendo de la evolución.

Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

Nadal inauguró una academia en Kuwait, donde jugó un partido ante David Ferrer, y este fin de semana reapareció tras cuatro meses en Abu Dabi el torneo Mubadala, en el que perdió ante el británico Andy Murray y el canadiense Denis Shapovalov.

Tenía previsto acudir al torneo de Melburne, del 3 al 9 de enero, para afrontar más tarde el Abierto de Australia, a partir del 17. Su evolución, por lo tanto, marcará su futuro deportivo inmediato.

Además, lesiones en la espalda y en un pie han perturbado la temporada del jugador español, exnúmero uno mundial y en la actualidad sexto del ranking.

Nadal, de 35 años, perdió en semifinales de Roland Garros y después se perdió Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos. No juega desde agosto pasado, en Washington.

Como consecuencia de la situación tengo que tener total flexibilidad con mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo de mi evolución.

Os mantendré informados de cualquier decisión sobre mis futuros torneos! Gracias a todos de antemano por el apoyo y la comprensión. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

“Me siento mejor. Si no fuera así, no estaría aquí. Sé que el regreso no será fácil y mis únicas expectativas consisten en estar aquí, volver jugar frente a una gran concurrencia, competir otra vez con grandes jugadores y disfrutar”, declaró en la rueda de prensa previa a su participación en el Mubadala Open.

“Ha sido un periodo muy duro para mí, sinceramente, así que estar aquí es una gran noticia para mí. Confío en que mi pie esté cada vez mejor para poder estar al nivel que quiero estar”, comentó el ganador de 20 torneos del Grand Slam.

Nadal, ganador del Open de Australia en 2009 y cuatro veces subcampeón, espera poder un torneo antes de Melbourne, donde quiere estar veinte días antes del comienzo.