¿Cómo suena Ganímedes, luna de Júpiter? La misión Juno capta un AUDIO en sobrevuelo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) – Científicos de la misión Juno de la NASA a Júpiter y sus lunas han presentado una pista de audio del sobrevuelo de Ganímedes en la Reunión de Otoño de la Unión Geofísica Estadounidense (AGU).

“Esta banda sonora es lo suficientemente salvaje como para hacerte sentir como si estuvieras cabalgando mientras Juno navega junto a Ganímedes por primera vez en más de dos décadas”, dijo en un comunicado Scott Bolton, científico de la misión en el Southwest Research Institute.

Se están realizando análisis y modelos detallados de estos datos. “Es posible que el cambio en la frecuencia poco después de la aproximación más cercana se deba al paso del lado nocturno al lado diurno de Ganímedes”, dijo William Kurth de la Universidad de Iowa en Iowa City, co-investigador principal de la investigación.

