Senadora de Morena descarta que ataque a auto se haya tratado de un “incidente vial”

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La Senadora Martha Guerrero Sánchez, delegada de Morena en el Estado de México, descartó este lunes que el ataque armado que sufrió en el municipio de Temoaya se haya tratado de “un incidente vial” entre su chofer y otro conductor como lo había anunciado previamente la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM).

En conferencia de prensa desde Toluca, Guerrero Sánchez narró a detalle el ataque del día de ayer, cuando iba en su vehículo rumbo a la toma de protesta de la Presidenta Municipal electa Nelly Rivera.

“A unos 10 minutos antes de llegar al centro cultural donde se realizaría la toma de protesta sin ninguna justificación, sin ninguna confrontación, íbamos a una velocidad normal y de repente se nos cierra de manera intempestiva un coche platina de color gris. Mi chofer frena, y sin ninguna justificación se baja el platina diciendo groserías. Ya traía la pistola en la mano y con esas palabras al mismo tiempo nos baleó, con cuatro impactos de bala. Esto ocurre en menos de cinco minutos, yo le pido al chofer que no se baje, que se mantenga”.

La legisladora morenista destacó que no hubo una diferencia entre su chofer y el otro conductor como lo había señalado la Fiscalía del Estado de México y agregó que es preocupante lo ocurrido porque muestra que una persona no puede transitar ni rebasar porque en cualquier momento cualquier persona puede sacar una pistola y disparar.

“Para nosotros es preocupante este tipo de situaciones. La Fiscalía del Estado de México comentaba que se había generado una diferencia entre mi chofer con otro. No hubo nada de eso. Esto es muy preocupante porque quiere decir que uno no puede rebasar ni transitar porque cualquier persona puede sacar una pistola y te balea”, expresó.

Además, Guerrero Sánchez dijo que lo ocurrido no se trata de una cuestión política y precisó que no ha recibido amenazas con anterioridad. Asimismo, comentó que le han ofrecido seguridad, pero descartó cambiar su condición de trabajo y traer guardaespaldas.

La @FiscaliaEdomex investiga hechos en los que un sujeto disparó al vehículo en el que viajaba una Senadora del Estado de México, en el municipio de #IsidroFabela, al parecer derivado de un incidente vial entre el chofer de la Legisladora y otro conductor. No hay lesionados. — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 20, 2021

“No estoy pensando en ningún momento cambiar mi condición de trabajo. Yo voy a seguir transitando como lo he venido haciendo, no pienso estar trayendo guardaespaldas. Me considero una persona que no ha generado enemigos, me considero una persona tranquila y voy a seguir haciendo lo propio”, añadió.

Durante el ataque, ni Martha Guerrero ni su equipo de trabajo sufrieron heridas, pues de acuerdo con el Senador Higinio Martínez, las balas cayeron a un costado del lado del conductor. En tanto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado condenó “el atentando contra la Senadora” y exigió a las autoridades del Estado de México “que den con los responsables de tan lamentable hecho”.

Gracias a mis compañeros @MorenaSenadores por su apoyo y solidaridad. En verdad agradezco mucho su respaldo, atenciones, llamadas y mensajes. pic.twitter.com/rvy6ROLT0O — Martha Guerrero Sanchez (@_MarthaGuerrero) December 20, 2021