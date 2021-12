OMS ve probable que vacunados y curados de COVID se infecten o reinfecten por Ómicron

Por Isabel Saco

Ginebra, 20 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que hay evidencia robusta de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Ómicron, cuya propagación se acelera día a día alrededor del mundo.

El responsable llamó a todos a una toma de conciencia frente a esta situación a escasos días de las festividades de fin de año, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora “y celebrar la vida mañana”, que “celebrar hoy y estar de luto mañana”.

“Esto es muy serio y estamos muy preocupados (por Ómicron)”, recalcó Tedros, quien agregó que los reportes que indicarían que esta variante causa una enfermedad más moderada que Delta (la variante predominante en todo el mundo) podrían no ser representativos.

