La Premier League mantendrá su calendario de partidos pese a brote de COVID-19

Londres, 20 de diciembre (EFE).- Los clubes de la Premier League inglesa han decidido este lunes mantener el calendario de partidos previsto para estas Navidades, a pesar de que de la ola de positivos de COVID-19 está afectando a la competición doméstica.

Los 20 clubes de la Premier tomaron esa decisión después de reunirse este lunes para abordar el impacto de la pandemia, a raíz de que se cancelaran seis encuentros durante la jornada disputada el pasado fin de semana.

En total, la liga inglesa se ha visto obligada a suspender diez encuentros en los últimos diez días, pero su intención es celebrar las tres rondas de choques programados durante ocho días desde el próximo 26 de diciembre.

El pasado lunes, la competición registró 42 casos de coronavirus entre los más de 3.000 jugadores y empleados de los clubes, lo que supuso un récord desde que comenzó la pandemia, y se espera que, después del anuncio de hoy, la cifra continúe creciendo.

El caso más reciente ha sido el del Chelsea, que pidió a la Premier la suspensión de su encuentro del domingo contra el Wolverhampton Wanderers, lo que fue rechazado.

Thomas Tuchel, el técnico de los ‘Blues’, confirmó el positivo de Jorginho y dijo que han viajado con él en autobús y cenado con el italiano, por lo que no descarta que aparezcan más contagios en las próximas horas.

It was confirmed at a #PL club meeting today that while recognising a number of clubs are experiencing COVID-19 outbreaks & challenges, it is the League’s collective intention to continue the current fixture schedule where safely possible

