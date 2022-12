¿Constitucionalista? No. Monreal se dejó seducir por la burocracia del INE: Diputado

El Diputado Hamlet García Almaguer manifestó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que la postura del Senador Ricardo Monreal es una recolección de las inquietudes del Instituto Nacional Electoral:. “Me parece algo terrible para alguien que se aprecie ser constitucionalista”, declaró.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– El voto particular que presentó el Senador Ricardo Monreal Ávila en contra del Plan B contiene “elementos muy absurdos, con una visión muy retrógrada del Derecho, una visión arcaica” ya que simplemente leyó los artículos “de una manera aislada sin una interpretación funcional de la Constitución” y defendió así a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó en entrevista el Diputado de Morena Hamlet García Almaguer, quien integró el equipo que hizo la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados.

La semana pasada, el Senador Monreal votó en contra del Plan B de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador y presentó un paquete de 300 reservas que fueron rechazadas por Morena, el partido al que lidera en el Senado y con el cual se ha ido distanciado por decisiones como la que asumió durante la discusión de esta propuesta.

“A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos, no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”, dijo Monreal durante el posicionamiento de su voto particular.

No obstante, el Diputado García Almaguer manifestó que la postura del coordinador de los senadores de Morena es una recolección de las inquietudes del Instituto Nacional Electoral. “Me parece algo terrible para alguien que se aprecie ser constitucionalista”, comentó en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

“Yo creo que se lo hicieron en el Instituto Nacional Electoral por la manera en la que defiende los salarios de los magistrados y consejeros, por cómo expresa que se violan diversos principios por la reducción de estructura del Instituto Nacional Electoral […] esto me parece que es una colección de argumentos de la burocracia dorada del INE que está a punto de perder no diría su empleo, diría su feudo porque en realidad eso es lo que tienen privilegios con salarios exorbitantes, con aguinaldos superiores a los de cualquier ente público y ni se diga de la iniciativa privada”, señaló el Diputado.

García Almaguer consideró que el Senador Monreal tienen un método muy antiguo de interpretación del Derecho: “él siempre busca una interpretación que choque con la Constitución por ridícula que sea y sin tener en cuenta todos los elementos como los tratados internacionales y las propias sentencias de los tribunales constitucionales”.

“Yo confío en que nos daría la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó en relación a si la oposición hiciera suyos los criterios del Senador Monreal e impugnara ante el Máximo Tribunal del país el Plan B de la Reforma Electoral.

Como botón de muestra de las deficiencias que presentó Monreal en su voto particular, el Diputado García Almaguer expuso, en un primer momento, que el Senador indicó que “reconocer el derecho al voto de las personas que están sujetas a prisión preventiva es inconstitucional” aún cuando hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se señala que las personas en este supuesto tienen derecho a votar por el principio de la presunción de la inocencia además de que el mandato ordena al Estado mexicano a iniciar un programa piloto de cara al 2024 con estos fines.

“En el apartado siguiente dice Ricardo Monreal que se violentan los principios de libertad y secrecía del voto de las personas —las denomina así— postradas o que tienen discapacidad permanente, está en la página 20 de su voto particular, él dice que se violenta este principio si son auxiliadas a votar porque resulta evidente que alguien más conocería su voto, sin embargo el Senador Monreal desconoce los tratados internacionales en la materia. Tengo aquí la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su Artículo 29, Inciso A, Párrafo Tercero […] señala que los estados partes tienen que garantizar la libre expresión de las personas con discapacidad como electorales y para este fin, cuando sea necesario, permitir que una persona que sea de su elección les preste asistencia”, ejemplificó García Almaguer en otro caso.

El Diputado de Morena reconoció que “existe un solo punto en el que podría tener razón”, el cual corresponde a un error de fechas. “Dice la Reforma que los tribunales tendrían como fecha límite para resolver los conflictos relacionados con las curules y escaños hasta el 3 de agosto, pero las cámaras usualmente se instalan el 1 de septiembre y ahora se van a instalar el 1 de agosto, es decir hay un error de mes, tendría que decir 3 de julio, esto para dejar un mes de colchón para la integración del Parlamento”.

García Almaguer advirtió además de otra “trampa” que planteó Monreal al quejarse que el voto en el extranjero no se amplió más allá de la elección de Presidente, gobernadores y Jefa de Gobierno, cuando las constituciones locales lo permitieran. “En su voto particular dice, por qué no lo ampliaron a diputados locales, por qué no lo ampliaron a alcaldes, precisamente porque esto iba a generar una vía para la controversia constitucional porque las legislaturas de los estados o los gobernadores de los estados iban a decir ‘hay libertad de configuración’ y el voto desde el exterior para cargos locales es una atribución de los poderes de cada entidad federativa”.

En ese sentido, el Diputado Hamlet García dijo que él no ve una opción de controversia constitucional desde los estados porque no se invaden facultades, ni que un órgano autónomo pueda plantear una controversia, aunque reconoció que “la minoría parlamentaria puede plantear acción de inconstitucionalidad, podrán los partidos políticos también presentar recursos ante la Suprema Corte, el amparo es improcedente en materia electoral, según la propia Ley de Amparo, y veo muy altas probabilidades de que la Reforma pueda sobrevivir en la mayor parte de su conformación”.

“Yo estoy seguro de que esta Reforma se va a salvar”, puntualizó el Diputado García Almaguer y aclaró que tendrán que esperar al próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero de 2023, debido a que el 15 de diciembre el Senado cerró su periodo de sesiones sin esperar a que la minuta fuera aprobada por los diputados para recibirla de nueva cuenta y poder enviarla al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Ojalá el Senado hubiera dejado la posibilidad de sesionar en la noche del 15 (de diciembre) y no estaríamos en esta coyuntura porque ahora sólo hay dos opciones: o la Comisión Permanente convoca a un periodo extraordinario, pero Morena y aliados no tenemos las dos terceras partes (de los votos para aprobarlo) o esperamos al periodo ordinario en el Senado que es hasta el 1 de febrero”, precisó.