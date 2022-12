Beatriz Gutiérrez Müller viajará a toma de protesta de Lula; AMLO estará en Palenque

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller será quien asista a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente de Brasil el próximo 1 de enero, adelantó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajará esas fechas a Palenque, Chiapas, para celebrar el Año Nuevo.

“ Beatriz me va a representar en la toma de posesión del Presidente Lula que va a ser el día primero de enero, yo voy a estar en Palenque ”, anunció el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

Al confirmar que no acompañará a Lula da Silva en el inicio de su nuevo mandato, el Presidente compartió que pasará la Navidad en la capital mexicana junto a su esposa e hijos.

Del lunes 26 al 30 continuará ofreciendo sus conferencias matutinas, y ese último fin de semana del año estará en su rancho ubicado en Palenque, Chiapas, herencia de sus padres, a donde va a descansar cada vez que tiene vacaciones.

Antes, el titular del Ejecutivo visitará Quintana Roo y Tabasco, sin embargo, no definió fechas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a finales de octubre a Lula da Silva por haber ganado las elecciones presidenciales de Brasil.

Con una foto junto al, otra vez, Presidente electo Lula da Silva, el mandatario federal agradeció en su cuenta de Twitter la decisión del pueblo brasileño en la segunda jornada electoral que sumó otro triunfo a la izquierda en Latinoamérica.

Un día después sostuvo una llamada vía telefónica con el nuevo Presidente electo de Brasil para felicitarlo personalmente por el triunfo registrado en las elecciones de su país, quien celebró que ahora como mandatario puede tener una nueva forma de contacto con López Obrador, cuando ambos estén ocupando el rol presidencial en 2023.

López Obrador afirmó que Lula fue pionero en, precisamente, la integración de América Latina, y que ahora es una gran oportunidad para consolidar un bloque fuerte, en referencia a que la mayoría de las economías del centro y el sur de América, junto con México, están ahora bajo mandatos izquierdistas.

El oriundo de Tabasco aprovechó la llamada para invitar al elegido como próximo Presidente de Brasil a la Cumbre de las Américas, que se celebraría en México este mes.

“Mira Presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad: se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico; vienen el Presidente de Chile, Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto [Fernández, Presidente de Argentina]. Me gustaría muchísimo, mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día. El día 23 de noviembre esta aquí el Presidente Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la CdMx; creo que es un jueves. Si quieres quedarte más tiempo esta es tu casa, y si no estas con nosotros ese día y puedes regresar al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y podemos platicar”, expresó López Obrador.