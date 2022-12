Sismo de magnitud 6.4 sacude el norte de California, EU; deja a miles sin luz y daños

FERNDALE, California, EU (AP).— Un sismo de magnitud 6.4 sacudió parte del norte de California el martes por la madrugada, despertó bruscamente a los pobladores, dejó a miles sin electricidad y causó daños a edificios y caminos, informaron las autoridades. Dos personas sufrieron heridas.

No se reportaron heridos inmediatamente después del temblor, que se produjo a las 2:34 de la mañana cerca de Ferndale, una pequeña población 345 kilómetros (210 millas) al noroeste de San Francisco. El epicentro fue a una profundidad de 16 km (10 millas) de la costa. Siguieron varias réplicas.

La oficina tuiteó que se produjeron “daños generalizados a caminos y viviendas”, pero las autoridades dijeron luego que los daños fueron menores a lo que cabía esperar dada la magnitud del temblor.

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw

— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2022