Gobierno talibán da revés a los derechos de mujeres y les prohibe ir a la universidad

KABUL, Afganistán, 20 de diciembre (AP).— Las mujeres están vedadas de asistir a universidades tanto públicas como privadas en Afganistán, desde ahora y hasta nuevo aviso, dijo un vocero del Gobierno talibán el martes. Es el decreto más reciente que reduce los derechos de las mujeres.

Se anunció la decisión luego de una reunión del Gobierno.

A pesar de la promesa inicial de un régimen moderado y respeto a los derechos de las mujeres y las minorías, el Talibán ha aplicado su versión estricta de la sharia, la ley islámica.

The new extended restrictions to female education in Afghanistan is tragic. The ban has no religious, cultural or logistical grounds. It is not only a serious violation of women’s rights to education but also makes our country look further deeply anomalous! #LetAfghanGirlsLearn pic.twitter.com/ux1hg0Qhru

Las niñas no pueden asistir a la escuela secundaria y la mayoría de los empleos están vedados para las mujeres, que deben estar cubiertas de la cabeza a los pies cuando están en público. También les están vedados los gimnasios y los parques.

Una coalición encabezada por Estados Unidos expulsó al Talibán en 2001 por albergar a Osama bin Laden, y el año pasado los talibanes recuperaron el poder tras la caótica retirada estadounidense.

Una carta dada a conocer por el vocero del Ministerio de Educación Superior, Ziaullah Hashmi, ordena a las universidades que apliquen la prohibición lo antes posible e informen al Ministerio cuándo lo han hecho.

Education is both a right and an investment in a country’s future.

All women and girls must be able to resume their education in #Afghanistan. pic.twitter.com/h1yL2GvZET

— UN Women (@UN_Women) December 20, 2022