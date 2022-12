Víctimas del Cártel Inmobiliario arman “posada” en sede del PAN para exigir justicia

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez realizaron una “posada” en la sede del Partido Acción Nacional (PAN) para exigir justicia por la corrupción inmobiliaria en la venta de departamentos y exigieron el desafuero de los diputados Jorge Romero Herrera y Luis Mendoza.

Los vecinos afectados por la corrupción del llamado Cártel Inmobiliario rompieron una piñata con la forma de los edificios irregulares que se construyeron en la demarcación, la cual estaba llena de billetes de juguete, confetti y globos.

“No tengo nada más que decir más que gracias!! A todos los vecinos y víctimas del #CartelInmobiliarioBJ que me han apoyado, que han llorado a mi lado y que me han escuchado, como lo dicho: yo solo busco Justicia y que ningún vecino viva lo que yo viví por culpa de la corrupción”, compartió Martín Hernández Téllez, quien perdió a su esposa y a su madre en el edificio de Zapata 56 que colapsó en el sismo de 2017.

No tengo nada más que decir más que gracias!! A todos los vecinos y víctimas del #CartelInmobiliarioBJ que me han apoyado, que han llorado a mi lado y que me han escuchado, como lo dicho: yo solo busco Justicia y que ningún vecino viva lo que yo viví por culpa de la corrupción. pic.twitter.com/wDiJmzfX8T

— Martin Hernández Téllez (@Martin_HdezT) December 21, 2022