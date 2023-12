Un Juez vincula a proceso a la hermana y al sobrino de García Luna por dos delitos

Ante la ratificación, Gloria “N” expresó su temor de ser víctima por los presuntos delincuentes que detuvo su hermano Gerardo García durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de Control vinculó este miércoles a proceso a Gloria García “N” y a Edgar “N”, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su participación en los delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La audiencia fue celebrada de manera virtual en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Altiplano, Estado de México, donde se informó la situación legal de los dos imputados con prisión preventiva justificada tras el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los involucrados tenían acceso y eran propietarios de diversas cuentas ligadas a empresas que presuntamente ayudarían a que una empresa de seguridad ganara diversas licitaciones por medio de concursos entre 2011 y 20219.

Ante la ratificación, Gloria “N” expresó su temor de ser víctima por los presuntos delincuentes que detuvo su hermano Gerardo García durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad.

“Oro a Dios que no escuchen mis apellidos, y esto es difícil, porque nos mencionan en las llamadas mañaneras, la población no entiende que no somos delincuentes y nuestra familia está expuesta… a la Fiscalía los hago responsables de mi vida y de mi integridad física por esta investigación (sic)”, indicó.

Mas tarde, destacó que no tienen antecedentes penales y que por ello busca una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada, con el objetivo de cuidar su bienestar.

“No tengo más interés que limpiar nuestro nombre como familia, que ha sido manchado por los medios de comunicación y las autoridades”.

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A FAMILIARES DE GERARDO GARCÍA

Después de que la FGR obtuviera órdenes de aprehensión contra personas que estuvieran vinculadas a Genaro García Luna, Gloria García Luna y Anuar Rodríguez García, familiares del exsecretario de Seguridad Pública, se dictó prisión preventiva justificada para ambos el pasado 15 de diciembre.

Así se determinó en la audiencia inicial llevada a cabo en el juzgado de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se dictó la resolución de prisión preventiva, la cual ocurre un día después de que la FGR detuviera a ambas personas.

La detención de Edgar Anuar Rodríguez García, sobrino del exfuncionario de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y de Gloria García Luna, hermana del mismo, se dio en Cuernavaca, Morelos, según reportan medios nacionales. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ayer mismo ambos se encontraban en traslado luego de su detención.

Gloria García Luna, además de ser hermana de Genaro García Luna, fue directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos.

Las detenciones fueron efectuadas como parte de las investigaciones en curso sobre presuntas actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada.

El pasado 1 de diciembre, Oswaldo Luna, tío de Genaro García Luna, también fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en San Andrés Cholula, Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el imputado fungía como parte de una empresa dentro de la organización que encabezaba el exsecretario de Seguridad Pública Federal.

Una semana después, un Juez decidió vincularlo a proceso por su supuesta responsabilidad en los delitos de operaciones con procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los elementos necesarios para obtener la vinculación a proceso del individuo. Por esta razón, Oswaldo permanecerá al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en donde se encuentra desde su captura. Además, durante la audiencia se determinó que se otorgarán seis meses para la investigación complementaria.

¿NUEVO JUICIO A GENARO?

Un día después de la captura en México de su hermana y su sobrino, acusados por la FGR de formar parte de la red criminal que él creó cuando fue Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna pidió en Estados Unidos un nuevo juicio al Juez de su causa para revertir su culpabilidad de narcotraficante.

César de Castro, abogado de García Luna, solicitó al Juez Brian Cogan un nuevo juicio para su cliente, a 10 meses de que fue declarado culpable de cargos de narcotráfico, en febrero de este año.

El periodista Jesús García, de La Opinión de Los Ángeles, expuso que será el Juez Cogan quien decida si acepta un nuevo juicio en el que la defensa podría dar más argumentos a favor de su cliente, si los fiscales deben responder a cuestionamientos y si es también en contra de la sentencia de culpabilidad.

Por lo pronto, el Juez tiene previsto que el 1 de marzo García Luna será sentenciado por los delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero por los que fue declarado culpable por un jurado.