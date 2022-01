VIDEO: Reportera en EU es atropellada en vivo; se recupera y sigue con su reporte

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Una reportera de la cadena televisiva de noticias WSAZ-TV fue atropellada en plena transmisión en vivo, sin embargo, se recuperó y siguió con su trabajo. Todo ocurrió en Virginia Occidental, en Estados Unidos.

El 19 de enero la reportera Tori Yorgey se encontraba al aire con el presentador Tim Irr, quien acababa de culminar con la presentación de ella y la información que iba a ofrecer sobre una tubería de agua que se encontraba rota en la ciudad de Dunbar.

Acto seguido, pasa una camioneta detrás de ella y la embiste. Yorgey desaparece de la cámara por unos momentos, sin embargo, se le escucha decir “¡Oh por Dios! Me golpeó un auto pero estoy bien”.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022