OMS recomienda extender uso de una dosis reducida de Pfizer a menores de 5 a 11 años

Copenhague, 21 ene (EFE).- El comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para niños de cinco a 11 años.

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE) acordó en su última reunión también recomendar que la dosis de refuerzo de esta vacuna se empiece a aplicar primero a los grupos de riesgo, como ancianos y personal sanitario, entre cuatro y seis meses después de haber completado la pauta.

UPDATED: The Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) have revised the Roadmap for Prioritising Uses of #COVID19 vaccines.

