La tercera dosis de refuerzo de Pfizer protege contra Ómicron, muestran 2 estudios

Redacción Ciencia, 21 ene (EFE).- La tercera dosis de refuerzo de la vacuna de ARNm Pfizer-BioNTech contra el SARS-CoV-2 después de dos dosis de esa vacuna o después de dos dosis de CoronaVac (hecha con el virus inactivado), ofrece protección contra la variante Ómicron.

El primero de ellos, realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong con 30 personas de una edad media de 48.9 años, analizó las diferencias en las respuestas de los anticuerpos a la infección original o en la variante Ómicron.

Serum neutralizing antibody titers against the #SARSCoV2 #Omicron variant markedly increase following a 3rd dose of #BNT162b2 in individuals who had previously received either 2 doses of the BNT162b2 vaccine or 2 doses of the #CoronaVac vaccine #COVID19 https://t.co/VVBZ0wk6L1

