La CdMx no cerrará actividades aunque cambie el Semáforo COVID, afirma Sheinbaum

Ómicron se ha convertido en la variante dominante de la capital mexicana, lo que ha provocado un incremento de contagios, sin embargo, las autoridades destacaron que la estrategia seguirá siendo vacunar.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que será el Gobierno federal a través de la Secretaría de Salud (SSa) quien informe, más tarde en el día, el color del Semáforo Epidemiológico para la Ciudad de México, ante el aumento de contagios en el país y en la capital.

“Sabemos que están revisando el tema de la Ciudad de México con la nueva tecnología y vamos a esperar a la información que nos dé la Secretaría de Salud en la tarde”, indicó Sheinbaum en conferencia de prensa, en donde presumió récords de vacunación en la ciudad.

Sheinbaum también rechazó decir que seguirá en color Verde. “Es importante adelantar que nuestra estrategia es vacunar y dar información a la ciudadanía para protegernos. Que no se va a cerrar ninguna actividad, cualquiera que sea el color del Semáforo”, añadió.

Asimismo, resaltó que hubo un cambio en la metodología del color del Semáforo porque de 10 indicadores había tres que relacionados con el número de contagios, y “hemos estado viendo que con la variante Ómicron crecen mucho los contagios, pero no necesariamente son graves”.

Con este nuevo método, podrán centrarse más en personas hospitalizadas y la capacidad hospitalaria, por lo que “no queremos dar el color del Semáforo hasta que la Secretaría de Salud no lo dé públicamente porque no estamos todavía familiarizados con esta nueva metodología que se planteó”.

Posteriormente aseguró que el aplicarse el biológico contra la COVID-18 es fundamental, y que el esquema de vacunación completo más el refuerzo otorgan mayor protección ante la enfermedad. Además, mencionó que aunque Ómicron es más contagiosa, no tiene la gravedad de las otras variantes.

Cabe destacar que pidió a la población que en caso de presentar algún síntoma, se aísle; y si la oxigenación baja de 90 o hay fiebre persistente, acudir al centro de salud u hospital para ser atendidos.

Unos minutos antes, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad, que rodea a la Ciudad de México, retrocedía a Semáforo Amarillo desde el próximo lunes. “Continuemos con las medidas preventivas. #CuidemosTodosDeTodos”, señaló en sus redes sociales, sin dar más detalles.

La Secretaria de Salud de la capital, Olivia López, indicó también que no habrá cierre de escuelas por ahora. “La autoridad educativa federal tiene claros los lineamientos y la indicación hasta ahora es que deben estar trabajando de manera presencial, peor en términos de lo que vemos hay transmisión alta pero no tiene afectación en términos de un grupo u otro y con cuadros no graves”, explicó.

“[Una] persona vacunada es casi seguro que cursará un cuadro no grave de COVID por Ómicron”, agregó.

Olivia López mencionó que Ómicron se ha convertido en la variante dominante de la CdMx por la alta transmisión “que tiene una preferencia por vías respiratorias superiores”, lo que significa que produce “un cuadro con molestias nasales, faríngeas, tos, ronquera, dolor de cabeza, febrícula, cuerpo cortado”, pero no está afectando los pulmones como otras variantes, por lo que, destacó, esto combinado con la alta tasa de vacunación en la ciudad “permite una población más protegida con menos riesgo de hospitalización, agravamiento y menos probabilidad de defunción.

Eduardo Clark, director del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que en la Zona Metropolitana del Valle de México, hay 2 mil 562 hospitalizados, de los cuales 447 requieren un ventilador mecánico. De acuerdo a una estimación reciente, entre el 20 y el 40 por ciento de los pacientes tienen COVID-19, pero no están internados por esa razón.

A partir del próximo lunes el #Edoméx pasa a semáforo amarillo. Continuemos con las medidas preventivas. #CuidemosTodosDeTodos — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) January 21, 2022

Mientras que en la Ciudad de México, mil 977 pacientes están en nosocomios por contagios de COVID-19, pero solamente 381 necesitan utilizar un ventilador mecánico.

Respecto a los hospitalizados en unidades médicas del Gobierno, hay un total de 311 pacientes, 244 de ellos no tienen vacuna, 13 solamente cuentan con la primera dosis y 54 con el esquema completo.

En cifras de porcentaje, el 78 por ciento no tiene vacuna, el cuatro por ciento solamente una dosis, lo que representa que el 82 por ciento no tiene esquema completo, y el 19 por ciento sí contaba con todo el esquema de inoculación.

Solamente el cuatro por ciento de los habitantes de la CdMx no tienen esquema completo, pero representan 82 de cada 100 ingresos hospitalarios.

Clark exhortó a la población a vacunarse para evitar o reducir el riesgo de propagación del virus o infecciones y secuelas graves por la enfermedad.

Además, en las últimas semanas entre el 20 y el 40 por ciento de los ingresos hospitalarios de pacientes no estaban internados por COVID, pero dieron positivo en la prueba de control de ingreso.

En la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), hubo 42 por ciento de pacientes hospitalizados CON COVID (que ingresaron por otra causa y no por la infección) y 58 por ciento POR COVID (que ingresaron por contagio del virus). En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 25 por ciento CON COVID, y 75 por ciento POR COVID; y en el CCSINSAHE, 23 por ciento CON COVID y 77 POR COVID.

Los positivos en kioscos y centros de salud se han incrementado en comparación a momentos previos de la pandemia. En los últimos siete días, la capital está cerca de los 7 mil 800 casos de COVID-19 en promedio diario, pero no existe un crecimiento acelerado como hace algunas semanas.

En el corte del último informe de COVID-19 en la Ciudad de México, Salud reportó que hay 12 mil 064 casos confirmados acumulados, 1 millón 133 mil 365 total de acumulados; 53 mil 143 fallecimientos, de las cuales 41 fueron en las últimas 24 horas, y la tasa de incidencia es de 134.24 y la acumulada de 12 mil 611.48. Hasta el 13 de enero, se reportaron 105 mil 635 casos activos.

