Netflix confirma que ya trabaja en segunda temporada de El Juego del Calamar

MADRID, 21 de enero (EuropaPress).- El juego del calamar arrasó en 2021, convirtiéndose en la serie más vista de Netflix. Tras meses de rumores, finalmente su creador, Hwang Dong-hyuk, reveló que ya estaba trabajando en la segunda temporada, algo que ahora ha confirmado la plataforma de streaming.

Squid Game fans, check out new tracks from TOKiMONSTA, Cheat Codes, and MayTree that were inspired by the hit series! https://t.co/nKU5TwFODB pic.twitter.com/1xbiRQtepO

— Netflix (@netflix) January 21, 2022