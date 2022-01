Bacterias resistentes a antibióticos causan más muertes al año que VIH y la malaria

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK, 21 de enero (AP) — Los gérmenes resistentes a los antibióticos causaron más de 1.2 millones de muertes en todo el mundo en un año, según una nueva investigación que sugiere que estas “superbacterias” se han unido a las filas de las principales enfermedades infecciosas asesinas del mundo.

El estudio publicado el jueves en la revista médica Lancet no es un recuento completo de tales muertes, sino un intento de llenar los vacíos de países que reportan poca o nula información sobre los decesos por gérmenes.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 21, 2022

Lack of robust global data and evidence of the impact of drug-resistance has been a critical knowledge gap and has hampered efforts to advocate for policies and practices to control #AntimicrobialResistance . https://t.co/cG6IabMSGU pic.twitter.com/I3brlhFQwK

La resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando los gérmenes como las bacterias y los hongos son capaces de combatir los medicamentos que fueron diseñados para matarlos. El problema no es nuevo, pero la atención ha aumentado en medio de preocupaciones sobre la falta de nuevos medicamentos para combatir los gérmenes.

Representantes de la OMS dijeron en un comunicado que el nuevo estudio “demuestra claramente la amenaza existencial” que representan los gérmenes resistentes a los medicamentos.

De acuerdo con un reporte médico de 2019, en Estados Unidos más de 35 mil personas mueren cada año a causa de infecciones resistentes a los antibióticos, un uno por ciento de las personas que desarrollan este tipo de contagios.

New data from the #GBDstudy shows that 1.27 million deaths were caused by antimicrobial #AMR in 2019 – we urgently need greater action. #AMRSOS

Learn more in the #GRAMPaper published today in @TheLancet ➡️📄https://t.co/Y0QfNhwoMf pic.twitter.com/xEYmIVkATG

— Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (@IHME_UW) January 20, 2022