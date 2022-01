Ferretti responde a rumores de su paso por Tigres: “Si algo hice mal que me demanden”

Por Wilson Flóres

Los Ángeles, 21 de enero (LaOpinión).- Ricardo Ferretti estuvo al mando de uno de los procesos más largos y exitosos dentro de la Liga MX. Tigres de la UANL fue un temido equipo de la mano del “Tuca”. Sin embargo, luego de su partida a los Bravos de Juárez, los rumores aseguran que el estratega brasileño sacaba provecho y se beneficiaba económicamente por el fichaje de algunos jugadores.

Si hay alguien que tiene “pocas pulgas” al momento de declarar es Ferretti. El “Tuca” fue contundente y respondió a aquellas acusaciones de manera tajante.

“Si alguna cosa yo hice mal que me demanden. Que digan. Que digan todas las pendejadas y que me demanden y si lo hacen que me lo comprueben”, sentenció el estratega en una entrevista con Burro van Rankin.