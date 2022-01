Stoichkov, histórico exjugador del Barcelona, cuestiona la carrera de Rodolfo Pizarro

Stoichkov, exjugador del Barcelona, explicó en una entrevista su opinión sobre el desempeño de Rodolfo Pizarro en el futbol, desde su paso por el Inter Miami, hasta el reciente fichaje de Rayados de Monterrey.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 21 de enero (LaOpinión).- Rodolfo Pizarro fue catalogado como uno de los fichajes más llamativos para esta temporada del futbol mexicano. “Pizarrín” viene de dejar una mala imagen en el Inter de Miami. La intención del azteca es recuperar su nivel y poder ser uno de los convocados por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, un exfutbolista del FC Barcelona considera que su fichaje será otro fiasco.

Hristo Stoichkov, ganador del Balón de Oro en 1994, fue muy crítico con la carrera de “Pizarrín”. Además de poner en tela de juicio el estatus y valor del mexicano, el ex blaugrana arremetió contra las millonarias inversiones que hicieron los clubes por él.

“15 millones de dólares pagó Chivas por Pizarro a Pachuca, luego 18 millones de dólares pagó Monterrey por él; Inter de Miami pagó otros 12 millones de dólares, un total de 45 millones de dólares que se han ido a la basura“, sentenció el histórico jugador del FC Barcelona en unas declaraciones a TUDN.

EL MEXICANO PASÓ VERGÜENZA EN ESTADOS UNIDOS

A pesar de las consideraciones de Stoichkov, Rayados de Monterrey adquirió nuevamente al mexicano con la intención de que recupere su mejor nivel. No obstante, el ex futbolista no cree que Rodolfo Pizarro pueda explotar nuevamente en el fútbol mexicano. Stoichkov no concibe que “Pizarrín” retome su nivel luego de haber pasado vergüenza en la MLS.

“No [lo veo titular], imagínate que llega a Rayados como bomba y yo no lo veo como titular. Viene al Inter de Miami donde todo mundo asumía que iba a ser el trampolín para él para ir a Europa, ¿y que pasó? ¡Fue una vergüenza! Y ahora, ¿uno cómo puede explicar que en Monterrey la va a reventar? ¿En Monterrey? ¿Con la exigencia que te pide un entrenador como el Vasco? Tiene que estar no a un 100 por ciento, a un 500 por ciento físicamente y comprometido”, concluyó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.