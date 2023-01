Biden, como Trump, enfrenta crisis por almacenar documentos clasificados en su casa

Ciudad de México, 21 de enero (Sinembargo).- El tema de la Seguridad Nacional volvió a poner contra las cuerdas al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de se hallaran, en cuatro ocasiones distintas, documentos clasificados y registros oficiales en su residencia privada ubicada en Wilmington, Delaware.

“La gente sabe que me tomo los documentos clasificados, la información clasificada, seriamente […] Estamos cooperando completamente con la investigación del Departamento de Justicia. Como parte de ese proceso, mis abogados revisaron otros lugares donde podrían estar almacenados otros documentos de mi tiempo como Vicepresidente y terminaron esa inspección anoche”, expresó Biden el pasado 12 de enero al ser cuestionado por un reportero de Fox News.

Biden doesn't really respond to a Peter Doocy question about why classified documents were reportedly being stored in his garage pic.twitter.com/l2PmaMd4TJ

