“Al General Tomás Ángeles lo destruyeron con señalar a García Luna”, dice su sobrino

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa destruyó la vida de Tomás Ángeles Dauahare por señalar que su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba involucrado con el narcotráfico, señaló José Humberto Gual, Secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y sobrino del General inculpado.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, José Humberto Gual indicó que su tío y su familia sufrieron las consecuencias de haber expuesto a García Luna.

Tomás Ángeles Dauahare fue otro de los personajes que también alertó personalmente y por escrito al expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre los nexos que Genaro García Luna tenía el narcotráfico, en específico, con el Cártel de Sinaloa.

El 16 de mayo de 2012 Tomás Ángeles Dauahare fue detenido bajo cargos de supuestos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Estuvo preso 11 meses hasta el 17 de abril de 2013, cuando un Juez determinó el sobreseimiento de la causa penal debido a que no pudieron comprobar el delito que se le imputaba.

José Humberto Gual indicó que su tío, como militar, “obró con toda lealtad” a pesar de que esta puede llegar a ser incómoda.

“La lealtad es decir con una verdad, con una realidad, con una sinceridad, esta es la verdad, aunque incomode, pero tenemos que obrar los militares con una ética más allá de los intereses personales, partidistas o políticos, tenemos que hablar honestamente en el beneficio hacia el pueblo de México, a eso le juramos bandera”.

El Secretario de la ASPA recordó que el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, quien perdió la vida tras un accidente aéreo en 2008, era el hombre de confianza de Felipe Calderón y conocía a detalle la relación que tenía su jefe con Genaro García Luna.

“Porque él estuvo presente tal y como comenta mi tío. Recordarán que el hombre de confianza del Presidente Felipe Calderón era Juan Camilo Mouriño, era el mandadero, el corre, ve y dile; el ve y pregúntale, el tú reúne la información. Era su niño consentido, por eso les digo que si alguien sabía las entrañas que había en todos los enramados que hizo Felipe Calderón con Genaro García Luna y con tantos personajes más evidentemente fue Juan Camilo Mouriño”.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que haya existido un sabotaje en contra de Juan Camilo Mouriñ, José Humberto Gual descartó esta teoría, pues dijo, “no hay indicios” de que haya ocurrido.

“El Colegio de Pilotos Aviadores de México hizo una investigación exhaustiva. Yo he platicado con los que llevaron a cabo la investigación y no hay indicios de que haya sido una cuestión de sabotaje. Eso es lo que ellos me han platicado y son unas personas sumamente profesionales porque en cuestión aeronáutica no entra la política, la seguridad debe ser vista desde una caja de cristal transparente sin matices políticos, partidistas, de nada. Y ellos me han comentado, no hay indicios, evidentemente, no lo hubo. Hubo desgracias más delante que fueron coincidencias como el accidente en el que fallecen compañeros míos, amigos míos, los accidentes de helicópteros de Blake Mora. Hubo una serie de coincidencias que nos hizo a los mexicanos especular y dudar”.