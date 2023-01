Avión comercial de aerolínea rusa es desviado a Uzbekistán por una amenaza de bomba

Madrid, 21 Ene. (EUROPA PRESS).- Un avión de pasajeros de la aerolínea rusa Azur Air ha sido desviado a Uzbekistán como medida de prevención tras recibir una amenaza de bomba ahora mismo bajo investigación.

El vuelo, que cubría el trayecto entre las ciudades de Perm, en Rusia, y Goa, en India, acabó redirigido a la exrepública soviética con 240 personas a bordo, según ha confirmado el Ministerio de Aviación Civil indio a la agencia rusa TASS.

La amenaza fue recibida por carta en la dirección del aeropuerto de Goa, quien ha avanzado su intención de presentar una denuncia ante la Policía.

According to available information, the plane made an emergency landing in Uzbekistan after a report of alleged bomb scare. The aircraft is being inspected, the airline is preparing accommodation of the passengers in hotels. https://t.co/F7oM3CJTvQ

— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) January 21, 2023