Djokovic vence a Dimitrov y avanza a octavos de final en el Abierto de Australia

El serbio, cuarto cabeza de serie, ganó por la vía rápida debido al dolor que presenta en su muslo izquierdo. Incluso, tuvo que solicitar la presencia del fisioterapeuta. Luego de mucho sufrimiento en la cancha, el gran favorito respiraba por la victoria.

Por Howard Fendrich

Melbourne, Australia, 21 de enero (AP).– El tenista serbio Novak Djokovic avanzó, por quinceava vez, a la cuarta ronda del Open de Australia, un torneo que ha ganado en nueve ocasiones y en el que en esta ocasión los ojos están puestos sobre él para saber si será la décima.

Djokovic venció a Grigor Dimitrov por 7-6(7), 6-3 y 6-4.

Sin embargo, no fue el único hecho increíble. Hay que remontarse casi dos décadas para ver a tantos estadounidenses en la segunda semana del Abierto de Australia en el cuadro masculino.

Aunque el cuarteto de 2004 incluía a un par de campeones de Grand Slam, Andre Agassi y Andy Roddick, para los cuatro clasificados de este año todo es una novedad. Tommy Paul, que tiene 25 años; J.J. Wolf, de 24; Sebastian Korda, de 22, y Ben Shelton, 20, debutarán en los octavos de final de un major en Melbourne Park.

"I'm going to try to play and compete with, of course, a great player, Dimitrov." – Djokovic@djokernole • #AusOpen • #AO2023 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2023

Para ellos, y para los otros tenistas jóvenes que siguen en liza, podría parecer la ocasión de lograr un resultado que marque su carrera.

“No he pensado mucho en ello, sinceramente, porque tengo la mentalidad de jugar partido a partido, pero creo que para cualquiera es difícil mirar más allá. Ha habido muchas sorpresas”, dijo Wolf, 67to en el ránking de la APT, tras eliminar a su compatriota Michael Mmoh por 6-4, 6-1 y 6-2 el sábado.

“Pero las sorpresas ocurren por algo. Aquí hay mucha gente buena. Es una verdadera oportunidad”, agregó.

Wolf volverá a medirse a un estadounidense, Shelton, 89no en el escalafón de la ATP. En su primer viaje al extranjero, Shelton alargó su estancia en su primer Abierto de Australia al derrotar al australiano Alexei Popyrin, que llegó al torneo con invitación, por 6-3, 7-6 (4) y 6-4.

Paul, 35to en la clasificación mundial, superó al californiano Jenson Brooksby 6-1, 6-4 y 6-3. Su próximo rival será el español Roberto Bautista Agut, 14to preclasificado, que puso fin al agotador paso del veterano Andy Murray por Melbourne al imponerse 6-1, 6-7 (7), 6-3 y 6-4.

El británico, de 35 años, había ganado dos partidos maratonianos para llegar a esta ronda en Australia, donde fue finalista en cinco ocasiones. Sumando las cerca de 3 horas y media del duelo del sábado, Murray ha pasado más de 14 horas en la pista esta semana: ganó en cinco sets en primera ronda y, en la segunda, su choque terminó pasadas las 04:00 de la madrugada.

Ese resultado, el último de la tercera ronda, deja a Novak Djokovic como el único de los 16 tenistas que avanzaron que sabe lo que es ganar un título de grand slam. Juntos, los otros 15 han participado en apenas una final, la que perdió el griego Stefanos Tsitsipas, número 3 del mundo, precisamente ante el serbio en Roland Garros en 2021.

El ruso Andrey Rublev (5to preclasificado) avanzó a los octavos de final por tercera vez en cuatro años tras imponerse 6-4, 6-2, 6-3 a Dan Evans en un partido en el que ejecutó 60 tiros ganadores, incluidos 10 aces. Su rival será el danés Holger Rune (9no), de 19 años, quien superó al francés Ugo Humbert 6-4, 6-2, 7-6.

Ninguno de ellos ha alcanzado nunca los cuartos en un torneo de este nivel. Lo mismo le ocurre al australiano Alex de Minaur, de 23 años, que se clasificó el sábado y ahora tendrá la difícil tarea de superar a Djokovic, con 21 majors en su haber. Nueve de esos trofeos los conquistó en Melbourne. Además, el serbio ha ganado 24 partidos al hilo tras eliminar a Grigor Dimitrov por 7-6 (7), 6-3, 6-4 a pesar de los indicios de que podría tener problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

En el cuadro femenino, la número 5 del mundo, Aryna Sabalenka, se medirá a la 12ta en el escalafón de la WTA, Belinda Bencic, en octavos. Sabalenka acumula una foja de 7-0 en lo que va de 2023 luego de imponerse a Elise Mertens 6-2, 6-3, y Bencic amplió su racha de triunfos a ocho al hacer lo propio con Camila Giorgi 6-2, 7-5.

En otros duelos establecidos para la semana dos: Caroline García (4) vs- Magda Linette —quien tenía foja de 0-6 en la tercera ronda de un major antes de superar a Ekaterina Alexandrova (19) por 6-3, 6-4 el sábado— la dos veces finalista Karolina Pliskova vs. Zhang Shuai (23) y Donna Vekic vs. Linda Fruhvirtova, de 17 años.

“Es muy surreal”, admitió Fruhvirtova, quien disputa su segundo Grand Slam y venció a la finalista del Abierto de Francia 2019 Marketa Vondrousova por 7-5, 2-6, 6-3 en duelo de checas. “Sí, es una sensación increíble, estoy feliz y emocionada, el poder decir ‘Hola la segunda semana’”.