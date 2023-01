“Mi agresor está libre”: Elena Ríos; Juez da a Vera Carrizal prisión domiciliaria

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– María Elena Ríos, saxofonista originaria de Oaxaca que fue atacada con ácido en 2019, reveló este sábado que su supuesto agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, recibió prisión domiciliaria luego de una “audiencia maquillada” y un “acuerdo pactado”.

“Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuemenloTodo”, apuntó en otro mensaje de Twitter.

Antes, Ríos había relatado que el Juez Teódulo Pacheco Pacheco “está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’”.

“La legalidad no importa para la corrupción”, denunció.

Desde hace tres años María Elena busca justicia, pero el proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra que ha sido un camino muy largo. Los avances en su caso habían sido pocos y muy lentos, debido a que, asegura, su agresor tiene vínculos en el Gobierno estatal.

“Han permitido muchos amparos a Juan Antonio Vera Carrizal”, declaró el pasado mes de noviembre, cuando, hasta entonces, no había tenido una audiencia intermedia, de lo que responsabilizó a la “corrupción del Gobierno del estado de Oaxaca”.

Incluso, la saxofonista María Elena Ríos acusó en su momento que el Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, ha emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, “son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir”.

#gracias mañana 20 de enero se reanuda la audiencia. Hoy duró diez horas pero no importa, el cansancio no se siente cuando la justicia se busca

No nos vamos a rendir mi abogada @DianaCristal290 y la Mp Luz Gabriela Herrera llegaremos al final💜

Ausentes👇🏾@tsjoaxaca @SCJN @CNDH pic.twitter.com/61fnK5DzQe

— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 20, 2023