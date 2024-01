Diez consejos para iniciar Veganuary y probar una alimentación basada en plantas

Hay tantos alimentos cotidianos que forman parte de una alimentación basada en plantas, así que revisa la alacena, ¿qué tal la pasta, arroz, mantequilla de maní, garbanzos, mermelada, té, café y jugo de fruta?

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Existe un movimiento global llamado Veganuary que inspira a vegetarianos, flexitarianos -e incluso los más carnívoros- a conocer y probar una alimentación basada en plantas o vegana durante el mes de enero (y más allá) para generar un cambio en su salud y la del planeta y México es el sexto país con más suscriptores que año con año se suman a este movimiento.

El veganismo a menudo se define por lo que no comemos: carne, pescado, huevos y productos lácteos, además de algunos de los ingredientes animales que se esconden en los productos, como el suero (de la leche) y la gelatina (de los huesos de animales). Sin embargo, se debería de hablar de lo que se puede comer, la diferencia no es tan grande: en lugar de hamburguesas con carne, salchichas y filetes, existen versiones a base de plantas. En lugar de queso de leche en una pizza o leche de vaca en el café, elegimos las versiones vegetales. Para casi todos los ingredientes y productos de origen animal, ahora hay una alternativa vegana, esto significa que una comida basada en plantas puede verse y saber exactamente como una comida no vegana.

¿Cómo iniciar en el Veganuary? Si la intención es probar una alimentación basada en plantas, aquí hay algunos consejos para iniciar el “Enero Vegano”

1. Aprovecha los contenidos que te brinda Veganuary

Veganuary proporciona sin costo toda la información y el apoyo práctico para que la transición a una alimentación basada en plantas sea lo más fácil y agradable posible a lo largo del mes. Los participantes pueden inscribirse en Veganuary.es para recibir diferentes contenidos, información recetas para implementar este cambio de alimentación. Los participantes de 2024 también recibirán un libro digital de inicio con toda la información básica necesaria sobre veganismo, así como un libro digital de cocina con recetas de reconocidas celebridades.

2. Planificar es importante

Antes de tiempo, piensa en las comidas del primer día y compra leche vegetal para tu desayuno y café o té, algo de mantequilla sin lácteos para las tostadas o sándwiches, y algo sabroso para tu cena. Algunas personas encuentran útil hacer un planificador de comidas semanal, para saber siempre lo que necesitan comprar y lo que van a comer. Aquí hay algunas ideas para empezar.

3. Busca opciones a base de plantas de tus platillos favoritos

No hay necesidad de reinventar todos tus hábitos alimenticios. Si te gustan las hamburguesas o los hot dogs, no tienes que renunciar a ellos. Actualmente existen diferentes marcas como Better Balance que te brindan deliciosas hamburguesas y salchichas hechas a base de plantas. Si quieres helado, adelante. Hay docenas de deliciosos sabores diferentes por ahí, sólo revisa bien la etiqueta.

4. Identifica las comidas veganas por accidente

Hay tantos alimentos cotidianos que resultan ser veganos, así que revisa la alacena. Pasta, arroz, mantequilla de maní, la mayoría de los panes, tomates, garbanzos y alubias, mermelada, leche de coco, puré de jitomate, frijoles, muchas papas fritas, galletas y bizcochos, hierbas y especias, muchos gránulos de salsa, té, café y jugo de fruta… Hay muchas posibilidades de que la mitad de los alimentos que ya comes sean vegetarianos.

5. Veganiza tus platos favoritos

Una vez más, no hay necesidad de adoptar un nuevo régimen de alimentación. Si tu plato estrella es la lasaña, haz una versión vegana con carne de soya y leche vegetal para la bechamel. Ya sea que cocines curry, guisos, sopas, pasteles y empanadas, asados, pasteles, postres o cualquier otra cosa, hazlo vegano.

6. Cuando estés listo, prueba recetas nuevas

Mucha gente descubre que convertirse en vegano abre todo un mundo nuevo de recetas e ingredientes y reaviva su amor por la buena comida. Una vez que te sientas cómodo con lo básico, es momento de probar algunas recetas nuevas (hay muchas en línea).

7. Mantén tus bocadillos a mano

Es muy fácil comprar bocadillos veganos en la mayoría de los lugares, pero no en todos, así que asegúrate de tener una bolsa de nueces, una barra de chocolate o alguna fruta en tu bolso o en el auto por si acaso.

8. Descarga HappyCow

¿Cómo comer fuera? Descarga la aplicación HappyCow en tu teléfono y deja que te guíe hasta el restaurante, café o tienda más cercana donde puedes encontrar comida vegana en cualquier parte del mundo.

9. Encuentra tu tribu

Es fácil sentirse aislado como un nuevo vegano, pero hay millones ahí fuera. Encuentra tu grupo de veganos local y haz amistades con ideas afines en la vida real o busca en línea grupos veganos que te interesen. Desde corredores veganos a panaderos y tejedores; desde levantadores de pesas veganos a fashionistas y activistas. Todos están allí esperándote.

10. Sé amable contigo

Todo el mundo comete errores. Si comiste algo no vegano por accidente o simplemente cediste a la tentación, está bien. No significa que ya no seas vegano; sólo significa que eres humano. Atribúyelo a la experiencia y sigue adelante.