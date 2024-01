La Ministra Batres cumple compromiso y regresa 83 mil pesos de su salario a Tesorería

La Ministra ya había señalado que las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incumplen, desde 2010, el mandato constitucional de no percibir más salario que el Presidente de la República.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó ayer que regresó a la Tesorería de la Federación casi 83 mil pesos de su sueldo, por estar por encima del límite constitucional.

A través de sus redes sociales, Batres Guadarrama publicó las capturas del oficio dirigido a la Tesorería, así como los recibos de los depósitos por 82 mil 963 pesos.

“Ayer [19 de enero] remití a la Tesorería de la Federación el oficio con los depósitos realizados en días pasados por 82 mil 963 pesos, por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encima del límite constitucional”, compartió.

Ayer remití a la Tesorería de la Federación el oficio con los depósitos realizados en días pasados por 82,963 pesos, por las remuneraciones recibidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por encima del límite constitucional. pic.twitter.com/jrGyFV4Hbj — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 21, 2024

“Así, estoy cumpliendo el compromiso de no recibir remuneraciones mayores a las del Presidente de la República, como señala el Artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, agregó.

El pasado 4 de enero, Batres tomó protesta como Ministra de la SCJN, durante su discurso, hizo una fuerte crítica al máximo tribunal del país porque “se ha extralimitado” y ha cometido “excesos”.

Uno de los reclamos fue que desde hace 14 años la Corte no obedece el Artículo 14 constitucional que fija como límite de remuneración para las personas servidoras públicas el salario establecido para el Presidente de la República. La disposición entró en vigor desde 2010 y desde entonces, las y los ministros perciben un sueldo mayor que el Ejecutivo.

“Estos, que he denominado ‘excesos’, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ‘¿Y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indica la Suprema Corte’”, compartió.

“La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos”, dijo.

La Ministra entró a ocupar la vacante de la Segunda Sala, luego de que la Ministra presidenta, Norma Piña Hernandez, propusiera su adscripción y se votara a favor de que ocupara el lugar que dejó Loretta Ortiz al pasar de la Segunda a la Primera Sala, tras la renuncia de Arturo Zaldívar.

Además, dos días después de asumir su cargo, el 6 de enero, la Ministra publicó el documento en donde solicitó a la Corte que su salario no excediera lo que establece la Constitución, y pidió que se le inscribiera al régimen de salud público del ISSSTE, renunciando a los seguros de gastos médicos mayores de los que gozan los burócratas del Poder Judicial.

La jurista militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), desempeñando varios puestos en el partido desde 1989 y hasta los 2000. Más tarde, fue Diputada federal, y directora general Jurídica y de Gobierno de la entonces Delegación Cuauhtémoc hasta el 2002.

Después, Batres Guadarrama fungió como asesora de López Obrador durante su Jefatura de Gobierno, para luego apoyar a Claudia Sheinbaum cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Tlalpan.