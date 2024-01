Djokovic avanza a cuartos de final del Abierto de Australia; iguala récord de Federer

Por John Pye

MELBOURNE (AP).— Lograr otro récord en Australia puso a Novak Djokovic a reflexionar, revelando cómo cree que cambiarán las cosas una vez que gane su histórico 24mo título de Grand Slam.

Djokovic disputó sus mejores dos sets “en algún tiempo” para aplastar 6-0, 6-0,6-3 a Adrian Mannarino el domingo y alcanzar los cuartos de final en un major por 58ma ocasión, igualando el récord de Roger Federer.

Es la 14ma ocasión que alcanza los cuartos en Melbourne Park, en donde tiene una marca increíble. De sus anteriores 13, 10 han terminado con títulos en Australia.

“Pensé que quizá este año me sentiría más relajado, por no decirlo de otra forma, o quizá con menos tensión, menos estrés en las sesiones de práctica, duelos”, admitió. “Pero no es así, no siempre es así, una gran intensidad”.

